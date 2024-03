Enviaron a la cárcel a dos hermanos que "quedaron grabados" en un robo

Los hermanos Nelson y Benjamín Aguilar, de 34 y 22 años, se metieron, el viernes 5 de marzo a la siesta, en el fondo de una vivienda céntrica de la ciudad de San Luis, arrancaron de cuajo la reja de una ventana, ingresaron a un quincho, y luego a una habitación.

Después escaparon tranquilamente llevándose bolsos con variados elementos. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la vivienda y las imágenes de los dos malhechores en acción se viralizaron por las redes. Este sábado el juez de Garantías 2 subrogante, Juan Manuel Montiveros Chada, los procesó por el robo y los envió al Servicio Penitenciario Provincial por los próximos 60 días.

Los hermanos fueron detenidos el viernes pasado a las 19, cuando circulaban por la vía pública. Si bien el Ministerio de Seguridad, por medio de su oficina de prensa, informó que habían sido detenidos el jueves durante un allanamiento en el barrio José Hernández, la realidad es que el fiscal de Instrucción 3, Esteban Roche, recién solicitó la detención luego de que obtuvieron los elementos para probar que Benjamín y Nelson eran quienes se veían en las imágenes.

En realidad la fiscal María Alejandra Quiroga Nassivera, de la Unidad de Abordaje Fiscal, solicitó que sean demorados por el plazo de 24 horas por averiguación de antecedentes, vencido el mismo, fue Roche quien requirió que sean detenidos para formularle cargos por "Robo agravado por escalamiento". "La información que se difundió el jueves fue incorrecta y podría haber complicado la investigación. Incluso la defensa de los imputados podría haber planteado nulidades respecto de la detención, ya que sin elementos convincentes no se puede detener a nadie", le mencionó el fiscal a El Diario de la República. En los allanamientos encontraron la ropa y las zapatillas que ambos vestían el día que quedaron filmados.

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal (MPF), que en la audiencia del sábado fue expuesta por la fiscal adjunta, Marisol Boschi, los Aguilar ingresaron el viernes pasado cerca de las 17:30 a una propiedad ubicada en Hipólito Yrigoyen al 300. Para hacerlo, escalaron una pared medianera de más de 3 metros y accedieron al patio. Una vez dentro, dirigieron sus acciones al quincho de la propiedad, donde arrancaron un costado de la ventana y cargaron en un bolso negro y en una bolsa de compras carne, vinos, un cuchillo de colección y dos reflectores.

Posteriormente, se dirigieron a la casa, arrancaron una ventana para ingresar a una habitación. En el interior comenzaron a revolver cajones y en un descuido rompieron un espejo. Durante estos actos, la familia propietaria se encontraba en la vivienda, y la hija de la dueña escuchó los ruidos, viendo a los imputados en el acto delictivo.

Roche solicitó que ambos imputados sean encarcelados preventivamente por 60 días, puesto que existen riesgos de que ambos influyan en la investigación. Además, el fiscal mencionó que la propietaria de la vivienda sufre secuelas después del hecho, ya que "estaba dentro de la casa y ha quedado con mucho miedo de que vuelvan". También remarcó que Benjamín intentó fugarse cuando la Policía llegó al monoblock 19 del barrio José Hernández para realizar los allanamientos. "En pleno operativo, el menor de los Aguilar se descolgó de una ventana del segundo piso del monoblock intentando escapar ante la presencia policial. Sabía que lo buscaban por que el caso se había hecho viral".

Por su parte, el defensor oficial, Diego González Zunino, se opuso a la teoría del caso y cuestionó la solidez de la acusación. Además, mencionó que "fue un robo normal, si la mujer siente miedo se puede solucionar con una orden de restricción, no es necesario que vayan a la cárcel. Esto puede sentar un precedente para este tipo de casos y se van a tener que dictar siempre preventivas", planteó. Y agregó: "Si su señoría entiende que es necesaria la preventiva no debería ser mayor a los 30 días".

Respecto del riesgo a la víctima, mencionado por Roche para solicitar la preventiva y a lo cual se opuso González Zunino, el juez Montiveros Chada se refirió diciendo que es cierto que no se puede aplicar de manera automática, en este caso sí corresponde tenerlo en cuenta. "La particularidad de esta causa amerita tener en cuenta el riesgo a la víctima. La mecánica del hecho es muy particular, los moradores de la vivienda estaban dentro de la casa. Incluso dos hijas de la denunciante aún tienen que declarar. No es necesario que haya vinculación previa, pero los imputados saben donde viven las víctimas, que es el mismo lugar del hecho".

Ahora, a pesar de que la ministra de Seguridad aseguró hace pocos días que la Justicia es quien administra la puerta giratoria, los hermanos Aguilar estarán detenidos mientras avanza la investigación. Esta vez la puerta no giró 360 grados.

Redacción/MGE