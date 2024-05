A cara descubierta y a plena luz, las atacaron solo para robar un celular

Nora y su familia, sobre todo su madre de 85 años, tratan de salir lo menos posible de su casa, en el barrio Pringles de Villa Mercedes. Tienen miedo de poner un pie en la vereda porque afuera podría estar esperándolos un delincuente. También temen permanecer en su propio domicilio, porque ni siquiera eso ha frenado a los ladrones, quienes hace unos meses entraron y les desvalijaron cada rincón de la vivienda. El último de los robos lo sufrieron el viernes y todavía no se recuperan del susto. Fue cuando, sin filtro, dos motochorros, a plena luz del día y a cara desnuda, las atacaron en la entrada de su casa, forcejearon con ellas y las tiraron al suelo solo para hacerse con un teléfono.

La cámara que Nora tiene en la parte exterior de su casa, que apunta hacia la calle, la vereda y la entrada del domicilio, captó perfectamente los rostros, las prendas y la motocicleta en la que se movían los malvivientes. Esa filmación ya les fue entregada a los policías de la Comisaría 10ª, que tiene jurisdicción en esa zona de la ciudad. No obstante, hasta ayer las víctimas no habían tenido novedades del accionar de los efectivos.

Algunos amigos de la damnificada subieron a las redes sociales videos y capturas de esas filmaciones. A través de esas publicaciones, uno de los motochorros pudo ser identificado con nombre y apellido por un usuario que lo vio y lo reconoció.

"Yo ya le di a la Policía las imágenes de la cámara de mi casa, que se ven muy bien. Mañana (por hoy) voy a llevarle esta información que nos llegó por Facebook. Si ellos quieren trabajar, ahí tienen todo", indicó la vecina.

El último robo que sufrieron fue el viernes, alrededor de las 16:30. Nora y su madre llegaban en auto a su domicilio, situado por calle Hipólito Yrigoyen, a 25 metros del supermercado Europa. "Veníamos de hacerle una resonancia a ella, que tiene problemas de columna y usa prótesis", detalló.

"Encaro con el auto para entrar al garaje, pero me bajo y doy la vuelta, para ayudar a mi mamá a bajar, porque no puede hacerlo sola", contó.

En ese momento dos jóvenes en una moto pasaron por la calle, en dirección al centro de la ciudad. Cuando vieron a las mujeres en la vereda, dieron vuelta en U y se dirigieron hacia ellas. "Se bajó el (motochorro) que iba atrás y vino a forcejearnos para robarnos la cartera. Yo la tenía cruzada a la cartera, no alcanzó a sacármela, pero en el forcejeo nos hizo caer a las dos", relató.

En la caída, el celular de la mujer terminó en el suelo, el ladrón lo tomó y huyó con su cómplice en moto. Fue ahí cuando Nora empezó a gritar: "¡Policía, policía!".

"Mi mamá tiene prótesis en las rodillas. El susto que nos agarramos porque ella no se puede levantar sin ayuda...", expresó.

El robo que sufrió Nora y su madre es uno más de los tantos que se volvieron comunes en ese tradicional barrio de la ciudad, situado apenas a seis cuadras del centro y a metros de un hipermercado muy concurrido. La mujer comentó que, como no se sienten protegidos por la Policía, entre los vecinos se cuidan. Crearon un grupo de WhatsApp que funciona como una alarma para ellos, ya que se informan cuando le roban a otro. "Desde que tenemos ese grupo todos los días tenemos mensajes de 'me robaron, me robaron'", agregó.

En la zona casi no queda vecino a quien no le hayan sustraído algo. "Cuando me desvalijaron la casa, la Policía no encontró nada. Acá todos los días hay robos y nunca saben nada, ni nunca atrapan a nadie. No sé qué está pasando. Tiene que haber más control", remarcó.

"Estoy indignada. Esto nos ha cambiado la vida a todos. No sabemos si salir o no salir. Yo trabajo temprano en las escuelas. Me voy a la mañana. Tengo miedo. Levanto el portón y no sé si están o no están (los delincuentes). Si te están vigilando. Vivimos encerrados nosotros y ellos están sueltos. Esto es tierra de nadie", remarcó molesta la mujer, quien adelantó que el jueves ella y el resto del barrio hablarán personalmente con el Gobernador para expresarle cómo viven por la falta de seguridad.