Perfil gráfico de Sharon Stone

Nacimiento

La actriz, productora y modelo estadounidense, Sharon Vonne Stone, nació en Pensilvania, Estados Unidos, el 10 de marzo de 1958.

Estudios

Con un coeficiente intelectual de 154, Sharon Stone entró en segundo grado a los cinco años. Estudió en la Universidad de Edinboro, pero dejó todo para mudarse a Nueva York y dedicarse al modelaje. Finalizó sus estudios en 2016.

Quiero ser actriz

A pesar de triunfar como modelo con grandes campañas internacionales, su verdadero deseo era ser actriz. Hizo su debut en “Recuerdos”, de Woody Allen, y saltó a la fama en 1990 en la película de Paul Verhoeven, “Desafío total”.

Instintiva

En 1992 interpretó a Catherine Tramell en el filme "Bajos Instintos", del director Paul Verhoeven. Era una misteriosa mujer que despierta tanto el interés como la sospecha de un policía que investiga un caso de asesinato. Por cómo manejaba los matices emocionales y la sensualidad del personaje se convirtió en un ícono de los 90. En 2006 salió la secuela, pero fue un fiasco en las taquillas.

Reconocimiento

Recibió su primera y única nominación al Oscar por su trabajo en “Casino”, de Martin Scorsese, que coprotagonizó con Robert De Niro.

Relatos de una vida

Uno de sus últimos trabajos fue en 2021, cuando publicó el libro "In the Beauty of Living Twice", en el que relata sus esfuerzos por reconstruir su vida tras el grave problema de salud que padeció en 2001, cuando tuvo una hemorragia cerebral provocada por un aneurisma en una arteria vertebral.