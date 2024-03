Kimberlyn, la "Chama del Gol"

Kimberlyn Campos recorrió más de 7.100 kilómetros, desde Carabobo a San Luis, para darles rienda suelta a sus sueños de ser futbolista profesional. Y en su primera vez en una cancha argentina, la venezolana de 21 años inscribió su nombre en la red. "Kim" fue la autora del primer gol de San Luis Fútbol Club, en el debut de las "Pibas" en la máxima categoría del fútbol “albiceleste”. Y sirvió para ganarle 1-0 a Huracán, en Buenos Aires.

La historia de “La Chama” (como le dicen a las muchachas en Venezuela) arrancó con el pie derecho. Entró a los 15 minutos de la etapa final y a los 33' puso su sello de goleadora. "En el banco ya visualizaba todo, mi cabeza estaba pendiente del gol. Venía diciendo 'el gol ya viene' y se me dio; agarré el rebote sabiendo que en el área no hay que perdonar y yo no perdono nada", rememora "Kim" en diálogo con El Diario de la República.

"Para mí, fue un debut sumamente extraordinario. Pasó un año desde que no había disputado un partido profesional y esto es un avance de lo que puede venir. Me siento muy tranquila y orgullosa del trabajo y sacrificio de todo este tiempo", relata la venezolana y agradece "a los profesores, al técnico y a las compañeras que estuvieron conmigo desde que llegué. Y a todos los que en Venezuela me ayudaron a seguir adelante. Aquí estoy feliz y contenta".

Kimberlyn se lesionó jugando para Real Oviedo, en la segunda división de España, y el año calendario hizo que se replantee su camino: "Me lesioné y me tocaron unas vacaciones para despejar la mente y ver qué quería. Y quería el fútbol. Estuve investigando junto a mi representante, Sebastián, quien es como mi papá y siempre está pendiente de mí, y salió la propuesta de San Luis. Había varios clubes, pero elegí Argentina. Estoy en un lugar muy bonito, en el que me tratan muy bien", sostiene.

Contenida: "Tengo muchas cosas que decir de San Luis y ninguna es negativa. Mi felicidad se nota en cada momento, con las compañeras con quienes vivo y con los entrenamientos de grupo. La familia que se arma aquí, en San Luis, para mí es sumamente sorprendente; en otros clubes no los tuve. Aquí hay contención, estoy muy contenta y tenemos todo", cuenta Kimberlyn.

Campos jugó en las selecciones de Venezuela Sub 17 y Sub 20, y tiene presencia con la selección mayor. Antes de su paso por España, comenzó en Carabobo y jugó en Puerto Cabello, ambos en Venezuela.

"Creo que en Venezuela el fútbol femenino ahora se está poniendo bueno y competitivo, pero Argentina es otra liga. Acá el nivel es bueno en lo físico y en lo táctico. Es una liga muy buena; para mí, es de las mejores del continente", analiza la goleadora, quien usa la camiseta número 19.

De sus virtudes, indica: "Hace tiempo atrás lo mío era correr y correr con la pelota. Ahora soy más completa en lo táctico y me hice una jugadora más técnica, estoy a disposición de lo que necesite el equipo".

"Kim" pone la mira en el partido del sábado en Rosario, cuando desde las 16 las representantes puntanas visiten a Newell's: "Ahora vamos por otro triunfo. Mi mentalidad es ir poco a poco, pero la mentalidad del club, del DT, es salir campeonas y eso lo tenemos claro. Dios nos va a dar la dicha de pelear por los primeros puestos, gracias al trabajo y sacrificio que han venido haciendo las compañeras todos estos años".

Kimberlyn entró a San Luis FC por la puerta del área grande ajena y se transformó en la "Chama del Gol".

Todo en Carabobo

"Soy de un pueblo que se llama Carabobo, del sector Las Américas, el barrio donde me crié y soy feliz. Mi mamá, Elizabeth, es la principal cabeza de todo y mi hermano menor es como mi hijo", cuenta "Kim" y dice que el gol fue dedicado a su familia: "Sobre todo, a mi hermano mayor, que lo mataron años atrás, y a mis abuelos fallecidos. Ellos desde el cielo me cuidan. Y claro que fue dedicado a mi mamá, a mi hermano menor y a mi pareja, quien está en Venezuela".

Kimberlyn admite que "en Venezuela estuve mentalizándome, me dije 'se fueron tres seres queridos y debo seguir adelante por ellos'. Eso fue lo que me prometí".

Redacción/MGE