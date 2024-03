Juventud venció a Estudiantes en el clásico más largo de la historia

El primer clásico por la amistad y contra la violencia quedó para Juventud Unida Universitario que derrotó a Estudiantes por 3 a 1.

Damián De Hoyos, Matías Persia y Joaquín León marcaron los tantos para el "Auriazul", Jorge Trinidad descontó de penal para el "Verde".

El encuentro comenzó 21:30 del sábado y finalizó a las 00:45 del domingo, con casi 90 minutos de entretiempo por un corte de luz que afectó a toda La Punta, lo que demoró la reanudación del complemento. A esa espera -según dijo el presidente de el "Verde", Jorge Caro- contribuyó además que el generador para una emergencia no tenía tenía energía para funcionar, lo que fue provista por el colectivo que trasladó al plantel hasta el estadio.

El partido

Tres goles, una docena de situaciones claras y algún que otro roce de esos que no faltan en los clásicos. El primer tiempo fue una maravilla, aún con el inclemente viento que desnaturalizaba el juego.

Quedó claro de arranque que Juventud le va a poner perfume de gol a casi todos sus ataques, por los nombres que trajo ( Aman, León, Persia y De Hoyos), pero también por la velocidad con la que pasa de defensa a ataque.

Al minuto lo confirmó porque en la primera llegada Francisco Aman recibió en el área, remató cruzado, tapó bien Emmanuel Sacha Becerra y le dejó el rebote servido a Damián De Hoyos, que puso el 1 a 0.

La pasó mal Estudiantes en esos primeros minutos. No hacía pie, estaba abrumado por la intensidad del "Juve". Pese a eso tuvo el empate a los 12' en un centro de la derecha que peinó Álvarez y que pasó muy cerca del palo.

A los 17' llegó el segundo mazazo de Juventud, con un tiro libre de Matías Persia de unos 30 metros que pegó en el ángulo derecho del arco de Estudiantes, en la espalda de Sacha Becerra y se metió bajo el techo de piolas para marcar el 2 a 0.

Parecía que se venía una goleada, pero el partido se detuvo por un proyectil que cayó desde la tribuna y eso le vino bien a Estudiantes que mejoró, se asoció y emparejó las acciones.

Pudo descontar con un tiro libre de Ricardo Valdeón, también con un remate de Alex Córdoba, pero el descuento llegó a los 37' de penal y en los pies del goleador Jorge Trinidad, que precisamente había recibido la falta. 2 a 1.

En los 15 minutos finales podrían haber marcado los dos, el Juve tuvo dos con remates de De Hoyos, uno desviado y uno que le sacaron en la línea.

El "Verde" con un remate de Hang de tiro libre y con otro remate de Alaggia que salió desviado.

El entretiempo fue el más largo de la historia del fútbol mundial. Fueron 1 hora y 20 minutos de luz cortada e incetidumbre. Solo se jugó por las ganas de los dos planteles de completar el juego.

Hubo llegadas de ambos pero el partido se volvió más raro por el viento y por la ausencia del público que se fue en su gran mayoría.

Joaquín León a los 18' estiró las diferencias con una buena definición sutil y de derecha.

El próximo sábado se volverán a ver las caras en el mismo escenario, si no alcanza la esperanza, al menos con la suerte de que sea con menos "accidentes".