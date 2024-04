Los 100 días de Poggi

Reza el dicho popular que “no hay mal que dure cien años”. Pero apenas en un centenar de días, la gestión de Claudio Poggi al frente de la Provincia pesa como si hubiese transcurrido más de un siglo. Y es que lo insólito, indignante y sorpresivo de las medidas dispuestas por el cordobés comprende el corolario de un Gobierno dispuesto a pegar donde más duele. No es una mirada subjetiva, se trata de la interpretación de datos puros, estadísticas concretas, números que hieren. Realidades impensadas en la historia de la puntanidad.

Quizá uno de los tópicos más brutales que arroja el despliegue del Gobernador tiene relación con la fase salarial. En apenas tres meses de Gobierno, los sueldos de los estatales ya perdieron más de un 70% frente a la inflación y día a día extienden el desfasaje devaluatorio, en un callejón sin salida.

Prácticamente nunca en la historia de San Luis una administración incumplió la obligación más importante. Sin embargo, de arranque, Poggi desdobló salarios. Y en lo más reciente, en medio de la bronca popular, quiso calmar las aguas con una irrisoria suma fija no remunerativa de $70 mil. Eso es lo que vale el esfuerzo de los administrativos, docentes, policías, profesionales y todo el espectro que comprende a la masa estatal: una compra en el supermercado.

El llanto incontenible de maestras en una visita a una escuela de Villa Mercedes recorrió el país y reflejó el daño que ocasiona el ajuste en el bolsillo de la gente. Miseria, dolor y resignación ante un Gobierno ausente.

Pero la indiferencia no termina ahí. Como si fuera poco, las acciones en otros órdenes también repercuten directamente en la gente, profundizando aún más la llaga capitalista. Aumentos en el transporte interurbano, subas en el servicio de internet por fibra óptica, peajes sin freno y una obra pública totalmente paralizada a lo Milei provocan el número más triste: la pobreza ya supera el 60%. Nada se hace por revertir la cruel cifra, cuyos responsables tienen el plato caliente cada noche.

Y aunque la noción de gestión de Poggi se planteó desde un principio como el modelo austero por excelencia, en los hechos no ocurre lo propio.

Lejos de la planta de mil funcionarios que prometió en abril de 2023, y más alejado aún de los 600 funcionarios que prometió ya en diciembre de ese año, al momento la franja ronda el orden de las 1.500 personas y la cifra puede crecer. Vale incluso recordar que este número no refleja la integración total del gabinete. No figuran asesores, contratos fuera de escala y monotributistas con sueldos de funcionarios. “Haz lo que digo, pero no lo que hago”, dice el dicho.

De lo más repulsivo que se concretó tiene que ver con el manejo de los fondos. Escondido en la victimización bajo la mentira de “no hay plata”, Poggi jugó con la necesidad de la gente innecesariamente, valga la redundancia.

La gestión anterior había dejado una caja de 100 mil millones de pesos en diciembre, con una canasta en moneda extranjera en la que había 30 millones de dólares. A esta base se le suma que hasta fines de enero ingresó un monto de casi 50 mil millones de pesos en concepto de coparticipación y 24 mil millones correspondientes a los ingresos provinciales. Para principios de febrero, el Ejecutivo puntano contaba con una caja de unos 200 mil millones de pesos. ¿Dónde está la plata?

Y con una Salud Pública en declive, el desguace del Hospital Central, entre otros deplorables hechos, Poggi marcó el número 100 en el calendario.

La gente ya no tiene miedo y expone su enojo donde puede. Las redes sociales, especialmente las de los canales de comunicación oficiales del Gobierno, son el sitio preferido. Habrá que ver cómo sigue la gestión. Por lo pronto, arrasa todo a su paso. "A cada chancho le llega su San Martín".

Redacción