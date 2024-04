Críticas por la ausencia de mejoras salariales y la falta de precisiones

Tras el discurso de Claudio Poggi en el acto de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, representantes de diferentes sectores políticos brindaron su opinión. Criticaron la falta de anuncios, especialmente en materia salarial, y marcaron las incongruencias en el mensaje del Gobernador.

"Es altamente positiva la presencia de los legisladores nacionales. Estuvimos los tres de Unión por la Patria, algo que Poggi nunca hizo durante su gestión como legislador. Nunca concurrió al recinto y nosotros sí lo hicimos, porque tenemos idea y conciencia republicana y democrática. Tenemos claridad y mucho respeto por las instituciones, por eso lo hicimos. Institucionalmente, me parece un gesto importantísimo, que es una novedad para San Luis, porque cuando fuimos Gobierno no tuvieron con nosotros el mismo trato", manifestó el senador nacional por San Luis Fernando Salino.

Sobre la falta de anuncios en materia salarial, expresó: "Esperaba una explicación más seria acerca de por qué desdobló el pago de los salarios de los trabajadores en un momento tan complejo y no la encontré. Esperaba una explicación más contundente acerca de por qué no otorga aumentos salariales que los trabajadores están necesitando para paliar una situación económica que, claramente, en todo el país, es de una altísima dificultad. Tampoco explicó por qué le regaló un legislador nacional a La Libertad Avanza (LLA), ya que Néstor Ordoñez debió ser legislador nacional y entonces él y Juntos por el Cambio tendrían otro legislador, y lo dejó en manos de LLA".

"No hubo una explicación de por qué fue despedida tanta gente sin justa causa, por qué hay en Terrazas un maltrato administrativo francamente llamativo hacia la gente que perteneció al gobierno anterior, de manera que me sonó antiguo y anclado en el pasado", agregó.

La diputada provincial Sonia Delarco coincidió con Salino sobre la falta de recomposiciones salariales. "Un sabor muy amargo, muy poco en cuanto a los trabajadores de la administración pública. Hay una pérdida de sus salarios de más de un 75% en cuanto a las devaluaciones; hay inflación, están llevándose por delante los salarios de los trabajadores, quienes son los protagonistas para que las políticas públicas lleguen a un final eficaz y eficiente. La verdad es que es lamentable la actitud del Gobernador", manifestó.

El senador nacional por San Luis de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, opinó: "Oí un discurso autorreferencial, donde no existió el diálogo ni el consenso previo, haciendo alusión permanente a su persona. La impronta del discurso buscó acercarse a las ideas libertarias del orden nacional, tanto en materia económica como de seguridad que enarbolan Javier Milei y Victoria Villarruel. También copia la idea nacional de gestionar a través del mérito en la sociedad y, por cierto, abrió el debate en temas que no son menos que preocupantes como la reforma constitucional y la reforma electoral, en donde ambas requieren un estudio acabado y científico. En resumen, fue un discurso adaptado a la corriente nacional, colocándose él en el centro de la escena como el descubridor de esas ideas".

La diputada provincial del PJ, Fernanda Spinuzza, subrayó incongruencias en el discurso. "En el marco de todas las excusas, los pocos anuncios que hizo son con recursos económicos; entonces, hay bastante incoherencia entre su análisis del escenario con lo que va a hacer. Hay muchos temas para evaluar desde la Legislatura. Celebramos siempre el envío de proyectos, pero que respete la división de poderes, porque sabemos que desde que asumió, está buscando legislar por decreto", dijo.

La legisladora provincial por el PJ, Claudia Pinelli, brindó su apreciación. "Los intendentes se fueron desilusionados porque esperaban que anunciara obras, algo para sus pueblos, para salir de esta pobreza y generar empleo. Muy poca gente lo acompañó, o sea que se nota que no está conforme con los 113 días de Gobierno. Me pareció que no tiene un plan real", expresó.

