Batalla campal en el torneo de futsal

El ambiente familiar que reina en los campeonatos de futsal de San Luis se vio alterado el viernes a la noche por una batalla campal entre jugadores que estaban disputando un partido por la segunda fecha del torneo local.

Los incidentes se produjeron en la cancha del Polideportivo San Ignacio, cerca del barrio Tibiletti, en el sur de la ciudad, donde se disputaba parte de la fecha. Los encuentros programados en ese estadios por el torneo Masculino A eran: Spartanos vs Deportivo Esperanza; Aston vs Patriotas; y Espartanos Neruda vs San Fernando.

Las imágenes muestran una verdadera batalla campal entre jugadores, por una situación de juego, que luego se extiende al público. En los videos subidos a las redes se ven nenes, nenas y mujeres y varones que ingresan a la pelea, algunos a separar, otros a continuar con la pelea.