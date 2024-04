Chicos de la Escuela Agraria podrían quedarse sin transporte

Es una de las escuelas técnicas más alejadas de la ciudad capital. Por su actividad, está aislada del ruido y los aires céntricos. Y esa lejanía, ahora, significa un enorme problema para los padres de los alumnos de la Escuela Agraria, porque sus hijos podrían quedarse sin el transporte que los lleva todas las mañanas, muy temprano, hasta las puertas del establecimiento. La empresa que presta el servicio exigió una actualización en el dinero que recibe por ese servicio fundamental, lo cuál es un enorme dilema para padres y madres que ven peligrar nada menos que la asistencia de sus hijos al colegio.

El centro educativo tiene una matrícula que supera los 250 chicos. Todos del nivel secundario, que día a día aprenden cómo desempeñarse en tareas vinculadas al agro, incluso en la administración de este tipo de rubros.

De lunes a viernes, en plena madrugada, sea invierno o verano, los pibes se reúnen en la plaza Independencia (llegan de distintos sectores de la ciudad, incluso Juana Koslay y hasta de Potrero de los Funes), espacio que sirve como epicentro para todos, y desde ahí suben a los micros de la empresa Juana Koslay que los lleva hasta más allá de Pescadores, en su ya histórico edificio.

El inconveniente surge porque el gobierno provincial les otorgó un subsidio por $18.000 por cada viaje que hace la empresa para llevar a los chicos. Eso fue al iniciar el año. Con ese dinero alcanzaba. Pero la inflación que castiga al país generó subas en el combustible y un perjuicio directo para las empresas de transporte. Por ello, ahora la compañía pretende $29.800 para completar los recorridos.

La cooperadora de la escuela reaccionó de inmediato para solucionar el problema y llevó la inquietud al Ministerio de Educación, pero, según los padres le contaron a El Diario de la República, desde la cartera educativa no hubo señales positivas.

"Nos respondieron que los decretos que otorgan los subsidios para este tipo de servicios se renuevan cada seis meses. Nos dijeron que no pueden hacer nada porque ellos, tal como lo indica el decreto aprobado al inicio de año, no pueden modificar los montos. En su momento, ese dinero le servía a la empresa. Siempre ha cumplido con los viajes. Son seis viajes de ida y seis de vuelta desde plaza Independencia hasta la escuela. Llevan a más de 250 chicos y nos dijeron que ahora, con estos precios aprobados en enero van a pérdida. Por eso nos pasaron un nuevo presupuesto", contó Clara Medina, mamá de alumnos y presidenta de la cooperadora, en diálogo con El Diario.

La solución ideal sería que esos decretos pudieran actualizarse y así las familias de los estudiantes no sufran perjuicios económicos, porque la otra salida sería que cada padre o tutor pague la diferencia de su bolsillo. Pero los costos son altos para cualquiera.

"Nos dijeron como último recurso que nosotros completemos el dinero faltante. Tendríamos que dividirlo y cobrárselo a cada papá. Ya sacamos la cuenta y más o menos tendríamos que aportar $11.000 por cada chico por mes. El drama es que hay familias que tienen más de un alumno en la escuela y no cuentan con los recursos. Además, hay chicos que ya pagan pasaje porque vienen desde Potrero y Juana Koslay hasta plaza Independencia. No nos queda otra que pedir por favor al gobierno provincial que nos ayude a solucionar este problema. Otra salida sería conseguir otra empresa que cobre más barato, pero es poco probable", afirmó Medina.

Al parecer, la solución está lejos y en el medio está el derecho a la educación de más de 250 pibes.