Se conoció el nuevo trailer de "House of the dragon"

HBO dio a conocer el tráiler de la segunda temporada de “House of the Dragon”, la serie que transcurre unos 200 años antes de los sucesos de “Game of Thrones”.

La primera temporada de "House of the Dragon", que se estrenó en 2022 narra la historia de la Casa Targaryen, en el apogeo de su poder, cuando aún reinan sobre Westeros con sus 17 dragones.

La trama principal gira en torno a dos eventos: la sucesión al trono y el nacimiento de Aegon II Targaryen, el hijo varón de Viserys.

La primera temporada de "House of the Dragon" termina con un final impactante que deja a los espectadores con ganas de más. Se espera que la segunda temporada explore las consecuencias de este final y desarrolle aún más la historia de la Danza de los Dragones, la guerra civil que enfrentará a la Casa Targaryen contra sí misma.

“House of the Dragon” se estrena el próximo 16 de junio, y se podrá ver por la señal de cable HBO y por la plataforma Max.