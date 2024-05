Trabajadores de Dosep, en estado de asamblea por salarios impagos

El brutal ajuste que pretende imponer el gobernador Claudio Poggi experimenta múltiples rechazos casi a diario por parte de los trabajadores estatales, sean docentes, médicos o especialistas en distintas áreas de la salud. Ahora, trabajadores de Dosep entraron en "estado de asamblea permanente", ya que aquellos que cobran como monotributistas todavía no perciben sus sueldos.

Tras diversas reuniones y pedidos sin respuesta por parte de la titular de la mutual, Teresa Nigra, el gremio ATE San Luis realizó este miércoles una protesta que consistió en una olla popular en pleno centro capitalino (Chacabuco y Ayacucho), donde los trabajadores hicieron sentir su reclamo contra la administración de Poggi y hartos, también, de los malos tratos de Nigra.

"Los compañeros y compañeras de Dosep bajo contratación como monotributistas están sin cobrar sus salarios. Hoy es 15 de mayo y no hay ni noticias de sus sueldos. Ninguno ha percibido su salario. No hay respuestas. Nosotros el lunes pedimos a la directora que nos aclarara cuál era la situación. Fuimos hoy a pedir una explicación y tampoco obtuvimos respuestas. Por eso convocamos a una asamblea de trabajadores y no solo participaron los monotributistas, sino que también estuvieron los empleados de planta permanente en solidaridad con sus compañeros. Se realizó esta asamblea con quite de colaboración. Este jueves la protesta se repetirá entre las 10 y las 12. Por más aprietes o amenazas que haya, nosotros seguiremos reclamando", explicó el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, en diálogo con El Diario de la República.

Reclamo en el Concejo

A pocas cuadras de allí ocurre algo similar. Es en la sede del Concejo Deliberante de San Luis, porque los empleados de esa institución se han plegado al paro por tiempo indeterminado que cumplen los trabajadores municipales en reclamo de mejoras salariales. Por eso, las alarmas están encendidas, ya que peligra la sesión pautada para hoy en el Legislativo comunal.

Si la reunión no se concreta, será el tercer jueves consecutivo sin sesión, ya que la semana pasada los administrativos del Concejo Deliberante adhirieron al paro general, mientras que el 2 de mayo la institución se sumó al habitual asueto entre el Día del Trabajador y el feriado provincial por las festividades del Santo Cristo de la Quebrada. Al parecer, el enojo de los empleados no cesa y quieren sí o sí un aumento de sueldo.