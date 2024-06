Barrio Villa Aguadita: quejas por faltantes en los servicios

Cansados de hacer reclamos y quejarse con las autoridades, los vecinos del barrio cerrado Villa Aguadita del Portezuelo insisten con su protesta. Afirman que solo durante esta semana no tuvieron luz durante varios días, además de no tener agua potable, ni calzadas y calles en buenas condiciones. Indicaron que hay muchas irregularidades por parte de la empresa propietaria y aseguran que la Municipalidad de La Punta hace oídos sordos a sus pedidos.

"Este loteo es desarrollado por el grupo Aguadita, que son los mismos propietarios del barrio Aguadita, Villa Aguadita, Atardecer de Aguadita y Amanecer. En todos los barrios pasa lo mismo; nunca terminan las obras prometidas. El problema acá, más allá de lo que no está, son obras de servicios básicos, como la luz y el agua. Hoy en día, Villa Aguadita no tiene ni siquiera luz de Edesal; estamos con luz de obra. Esto quiere decir que en verano no podes prender un aire acondicionado, ni en invierno la calefacción", indicó Juan Vigario, vecino del lugar.

En la misma línea, Gustavo Carbonari, contó: "Yo adquirí hace siete años el terreno, construí hace seis, vivo hace cinco y siempre lo mismo. Cuando nos vendieron el terreno nos vendieron un buzón más que nada, con club house, el desarrollo de la parte de arboleda, cordón cuneta y más; nada de eso se hizo y hace cinco años que estamos mendigando que nos hagan las obras, por lo menos la luz. Este año, con el frío que hemos tenido y la cantidad de viviendas que se han creado, se corta la luz. Hace tres noches que no tenemos luz".

"La mayoría necesita la luz, significa que no tienen calefacción, no tienen para bañarse, nada. Es muy complicado a la hora de poder vivir en un barrio como este", agregó.

El predio queda sobre la ruta que conecta la ciudad de La Punta y la capital puntana, pasando la Maternidad "Teresita Baigorria". Actualmente, en el lugar hay edificadas y habitadas unas cincuenta casas, y en construcción otras treinta más. En total, el barrio cuenta con 320 lotes.

"En la anterior intendencia nosotros nos empezamos a quejar, y nos dijeron que ellos no tienen nada que ver, porque el desarrollo estaba aceptado así. La cuestión es que nosotros estamos sin luz, el loteo se habilitó, nadie le exige nada a los desarrolladores y nosotros estamos en el medio de la nada y cansados, muy cansados. La Municipalidad fue la que autorizó y los desarrolladores no hicieron nada, tiene que haber una garantía antes de empezar a vender", apuntó Carbonari.

Además, por las actuales condiciones en las que se encuentra el barrio, quienes compraron lotes perdieron casi el 50% de su valor, afirmaron los vecinos. "En mi caso personal, el desarrollo lo hice con la idea de tener un futuro económico mejor, porque tengo otra casa más para vender y estoy parado. Hace seis años que no puedo vender porque cuando voy a ofrecer es un escrache, porque no tenemos los servicios básicos. Estamos legalizando una asociación con los vecinos, para poder exigir tanto a la Municipalidad como a los propietarios. Hemos mandado carta documento y todo", dijo el vecino.

Otro tema que resalta tiene que ver con las altas cifras que están abonando por la luz, que supera los 3 millones y medio entre todos los vecinos, aunque confirmaron que hay algunos que no están pagando las expensas como corresponde.