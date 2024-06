El villamercedino Jeremías Soria tiene 16 años y sueña con jugar el Mundial de Bochas, que se disputará del 3 al 7 de diciembre en Río Grande, Puerto Rico. Necesita fondos y patrocinadores para poder costear su participación y, además, realiza una rifa para poder representar al país.

"Llegué a esta instancia con mucha práctica y por mi rendimiento. Además, creo que llegué a llamar la atención de los directores técnicos en los campeonatos argentinos en los que he participado", mencionó el adolescente y agregó que en 2022 tuvo una preselección, pero no pudo continuar porque aún era muy chico y no se lo permitía la edad.

"Yo arranqué cuando tenía 5 años con mis abuelas, aunque en realidad toda mi familia es bochófila" (Jeremías Soria - Deportista que busca viajar al Mundial de Bochas en Puerto Rico).

El joven del barrio Justo Daract dijo que necesita la colaboración de vecinas y de vecinos que quieran apoyarlo para poder pagar su viaje y estadía. Quienes deseen contactarlo pueden hacerlo al 2657503001. Además, también pueden comprarle un número a $1.000, para el sorteo que hará el 29 de junio por la Lotería Nacional; de premio hay un acolchado abrigado de dos plazas, una manta luminosa, un conjunto de dos sábanas, pastafrolas y una tarta grande.

Jeremías contó que desde hace unos meses pertenece al Club Deportivo Triángulo Rojo del barrio Estación. "Por ahí todos piensan que las bochas es un deporte de 'viejos'. Yo arranqué cuando tenía 5 años con mis abuelas, aunque en realidad toda mi familia es bochófila, creo que ya viene de sangre, mi madre, mis tíos y mis abuelos, todos juegan, me llevaban a las canchas a practicar y me gustó a mí también", repasó sobre sus orígenes.

El adolescente explicó que la modalidad en la que competirá en el campeonato internacional se llama Zerbín. El reto al que se enfrentará es doble, ya que es un estilo diferente al que se practica usualmente en la ciudad; se juega con bochas de bronce, en vez de plástico y la superficie en vez de ser sintética es de cemento, entre otras cuestiones técnicas.

"Cuando tenía cinco, tuve la oportunidad de ir a mi primer torneo argentino nacional, se ve que de chiquito me vieron condiciones. Y desde ahí no paré más, participé en todos los demás hasta la edad que tengo ahora, aunque nunca tuve la suerte de poder ganar uno. Antes, para mí, las bochas eran un pasatiempo, una distracción, y más que un deporte, un sentimiento, porque me 'sacaba' de muchas cosas. Ahora, con esta nueva noticia de la convocatoria, lo veo como un futuro", expresó el jugador.

Jeremías dijo que ahora deberá enfocarse mucho en sus entrenamientos, ya que la modalidad de la competencia requiere un buen estado físico. Por el momento no ha calculado exactamente cuánto sería el dinero que necesita para viajar a Puerto Rico, pero estima que puede ser mucho, por la distancia y porque la mayoría de lo que logre juntar deberá usarlo para comprar dólares. Es por eso que arrancó con anticipación a buscar el financiamiento. A su vez, manifestó que le gustaría mucho poder recibir algún tipo de beca del gobierno provincial o municipal para que le cubra al menos una parte de lo que necesita.