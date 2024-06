Juntan cajas de leche para darles la merienda a vecinos del San José

Una asociación local lanzó una campaña solidaria para juntar cajas de leche líquida o en polvo que utilizarán para darles la merienda a las familias más vulnerables del barrio San José, de Villa Mercedes. Les ofrecen el alimento una vez por semana y aseguran que desde marzo la demanda aumentó alrededor de un cuarenta por ciento, debido a la crisis económica que está atravesando el país.

La propuesta “Bigotes de Leche” está dirigida por la organización Compartir Esperanza, integrada por un matrimonio de la ciudad, Diego Torres y Verónica Benavídez. “No tenemos ningún soporte económico a nivel Estado o del sector privado, todo lo que recaudamos es gracias a las donaciones que recibimos de la comunidad”, contó el hombre.

Comenzaron con la iniciativa hace aproximadamente tres años, cuando estaba finalizando la pandemia de COVID-19. Además de brindar la merienda semanal, también recorren los hogares de los habitantes del complejo para hacer un relevamiento de las necesidades que tienen y, de esa manera, poder ayudarlos.

Los encuentros son al aire libre, en un baldío ubicado en la esquina de Bolivia y Ramón Valdez. A pesar de las bajas temperaturas, la gente asiste igual a compartir la tarde. La escasez de recursos básicos fue muy notoria para la asociación este último tiempo, porque pasaron de tener sesenta personas a llegar casi a cien. No solo van niños y adolescentes, sino que a veces se suman sus padres.

“Sabemos y entendemos que no es la manera más digna de atender a los chicos, pero no tenemos un espacio cerrado. Buscamos ayudar desde donde podemos”, expresó Torres y agregó: “Creo que lo que más empuje nos da para seguir haciendo esta acción solidaria, a pesar de no contar con todas las comodidades, es el recibimiento de los vecinos del barrio que nos esperan cada sábado”.

El esfuerzo y trabajo que demanda esta actividad habla del corazón gigante de Diego y Verónica, quienes permanentemente buscan la forma de tener todo lo necesario para que los niños y adultos puedan tomar una leche o mate cocido caliente; también les dan galletitas con dulce de leche.

Para las fechas especiales, como Navidad, Día del Niño o Reyes Magos, el hombre contó que organizan actividades diferentes para compartir con los vecinos. Otra de las propuestas que desarrollan es una campaña para recolectar útiles escolares y que los chicos puedan comenzar el ciclo lectivo con todo lo que precisan.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 2657 394039 o a través de su Instagram: compartiresperanza.vm.