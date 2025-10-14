¿Cómo está la Tabla Anual a cuatro fechas del final del Torneo Clausura?

La Tabla Anual marca el pulso de la clasificación a los torneos internacionales. A falta de cuatro fechas, Rosario Central (56 pts) sostiene la cima y depende de sí mismo para sellar su Libertadores.

Detrás, Boca (50) y River (49) configuran la primera línea de perseguidores con margen para asegurar cupo, aunque el “Millonario” estaría en zona de repechaje a la “Gloria Eterna”.

El lote inmediato muestra la paridad del año: Argentinos Juniors (48) y Riestra (48) comparten la línea alta y hoy se ilusionan con el salto a Libertadores o, en su defecto, abrochar Sudamericana.

Un peldaño más atrás aparecen Tigre (44) y Racing (43), Lanús (43), Barracas (43) que serían los últimos clasificados hasta el momento a la Copa Sudamericana y San Lorenzo (43), Huracán (43), que permanecen en zona de pelea con los mismos puntos pero peor diferencia de gol, por lo que los 12 puntos restantes definirán todo.

En la franja media, clubes como, Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata (39) buscan consistencia para no perder el último tren continental. Defensa y Justicia (38), Central Córdoba (38) y Vélez (36) necesitan una racha inmediata para volver a discutir un cupo; Independiente (35) está obligado a sumar fuerte en el sprint final si quiere entrar en la foto y Platense (35) por su parte, al ser el ganador del Clausura, ya tiene su cupo a la próxima Copa Libertadores.

El reglamento le añade picante al cierre: si el campeón del Clausura ya está ubicado en zona de Libertadores por Anual, se libera un cupo para la tabla acumulada y se corre la línea de acceso. Ese juego de arrastre puede beneficiar a los equipos del pelotón que vienen todos muy pegados y un mínimo error puede costar mucho.

En la parte de abajo, el equipo que estaría descendiendo por Tabla Anual sería San Martín de San Juan (23), que también está último en la Tabla de Promedios por lo que dificulta a Aldosivi (24), que sería el otro equipo en descender hasta el momento.

Los que siguen de cerca esa tabla y se tienen que cuidar son: Godoy Cruz (27), Talleres (27), Banfield (28), Gimnasia y Esgrima La Plata (29), Newell´s y Sarmiento (30).

Con 12 puntos por jugarse y algunos equipos con partidos postergados, la definición por las copas y el descenso está más viva que nunca y cualquier cosa puede pasar.