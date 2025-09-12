Victoria de Racing con un gol de Santiago Solari

Racing derrotó a San Lorenzo por 2 a 0 en el partido que disputaron este viernes, en el estadio Presidente Perón, por la fecha ocho del Torneo Clausura 2025.

La reanudación del certamen incluyó el empate sin goles entre Vélez y Huracán y la victoria de Riestra sobre Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0.

Los goles del triunfo de la “Academia” fueron convertidos por el defensor Nazareno Colombo, a los 36 minutos de la primera parte, y por el delantero de San Luis Santiago Solari, a los 12’ del complemento.

Con el triunfo, el elenco de Avellaneda alcanzó el decimotercer puesto en la zona A, con siete puntos, mientras que los dirigidos por Damián Ayude quedaron cuartos en el grupo B, con 12 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Costas deberá visitar a Huracán, el próximo viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas, mientras que el “Ciclón” será visitantes de Independiente, el domingo 21 a las 14:30.

Igualdad en Parque Patricios

Huracán y Vélez, que jugó una hora en inferioridad numérica, empataron 0 a 0, en el encuentro que protagonizaron en el estadio Tomás Adolfo Duco.

La jugada de mayor peligro fue de la visita, a los nueve minutos del primer tiempo, con un remate alto por el primer palo del mediocampista Manuel Lanzini, que fue contenido por el arquero Hernán Galíndez.

Además, el defensor Agustín Lagos vio la tarjeta roja a los 29 minutos, por doble amarilla, luego de golpear con una patada en la cabeza al delantero Rodrigo Cabral.

Con la igualdad, Vélez quedó tercero en el grupo B, con 15 puntos, mientras que Huracán permanece séptimo en la zona A, con 12 puntos.

En la próxima fecha, Vélez deberá visitar a San Martín de San Juan, el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 19:15 horas. Por su parte, el “Globo” será local de Racing el mismo viernes, pero a las 19:00.

Riestra manda en el Grupo B

Deportivo Riestra le ganó por 2 a 0 a Central Córdoba con goles de Antony Alonso a los 33 minutos del primer tiempo y Jonathan Goitia a los 30 del segundo.

De esta forma alcanzó los 16 puntos en la tabla de posiciones y superó a River por una unidad.

Riestra volvió a meterse de lleno en la pelea grande y, además, se acomodó en la carrera hacia la Copa Sudamericana.

El resto de la fecha

Sábado

Godoy Cruz vs. Barracas (14:30)

Independiente vs. Banfield (16:45)

Estudiantes vs. River (19:00)

Sarmiento vs. Aldosivo (21:15)

Domingo

Instituto vs. Argentinos (15:00)

Gimnasia vs. Unión (15:00)

Rosario vs. Boca (17:30)

Defensa vs. Platense (20:00)

Tigre vs. Talleres (20:00)