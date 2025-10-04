Argentina clasificó con puntaje ideal

La Selección argentina Sub-20 le ganó 1-0 a Italia, en la ciudad chilena de Valparaíso, en el marco de la tercera fecha del Grupo D del Mundial de la categoría que se disputa en el país trasandino.

En el partido disputado en el estadio "Elías Figueroa Brander" de Valparaíso, el defensor Dylan Gorosito rompió el cero a los 30 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los nueve puntos, cierra la primera fase con puntaje ideal y se quedó con Grupo D. Ya en octavos de final, la ´Albiceleste´ jugará el próximo miércoles a las 16.30 en el estadio "Julio Martínez Pradanos" de Santiago ante Corea del Sur, Nigeria o Sudáfrica, los tres mejores terceros que podrían ser rivales de Argentina.

Por su parte, los de Carmine Nunziata culminaron en el segundo lugar del Grupo D con 4 puntos y, en octavos de final, enfrentará al ganador del Grupo E el jueves a las 16.30 horas en el estadio Julio Martínez Pradanos de Santiago.