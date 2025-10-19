  • Nuestras redes
22°SAN LUIS - Lunes 20 de Octubre de 2025

22°SAN LUIS - Lunes 20 de Octubre de 2025

Ganó 2 a 0

Mundial Sub 20: Marruecos le arrebató la ilusión a la Argentina

Por redacción
| Hace 3 horas

Marruecos le ganó 2-0 a la Selección argentina en la gran final e hizo historia al consagrarse campeón del Mundial Sub 20 por primera vez

 

Los dos goles del encuentro llegaron en el primer tiempo, a través del delantero Yassir Zabiri, lo que generó que todo se hiciera muy cuesta arriba para los dirigidos por Diego Placente.

 

