Mundial Sub 20: Marruecos le arrebató la ilusión a la Argentina
Por redacción
| Hace 3 horas
Marruecos le ganó 2-0 a la Selección argentina en la gran final e hizo historia al consagrarse campeón del Mundial Sub 20 por primera vez
Los dos goles del encuentro llegaron en el primer tiempo, a través del delantero Yassir Zabiri, lo que generó que todo se hiciera muy cuesta arriba para los dirigidos por Diego Placente.
