Argentina goleó a Nigeria 4-0 en los octavos de final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina enfrentó a Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20. El equipo comandado por Diego Placente, venía de ganar su grupo con puntaje ideal y buscaba seguir avanzando en la cita máxima. Pese a la complejidad del partido, los argentinos marcaron la diferencia con un 4-0, metiéndose entre los mejores 8 tras 14 años. La última vez fue en Colombia, en 2011, cuando cayó por penales ante Portugal en cuartos de final.



Con el arbitraje de Maurizio Mariani (Italia), la disputa tuvo instancias para el infarto. Más allá de los resultados, Nigeria mostró su talento y le dio dificultad a su rival, jugando un partido más que digno, parejo y de ritmo cortado. Nigeria no paró de meter presión.



Un claro ejemplo fue lo que pasó a los 43 minutos del primer tiempo, cuando Tahir Maigana, el más peligroso en el ataque nigeriano, la tuvo tras un pase entre líneas que lo dejó habilitado por la mínima. Por suerte, el remate salió cruzado afuera, al costado del palo.

Aún así, Argentina no perdió de vista su objetivo y trazó una goleada impecable.

Los goles



El primero en anotar fue Alejo Sarco, quien convirtió al minuto de partido, en el primer tiempo, sembrando la esperanza que se convirtió en realidad.



Luego, a los 24 minutos, Maher Carrizo metió el segundo. Y más adelante, metió el tercero, a los 8 minutos del segundo tiempo.



Mateo Silvetti convirtió a los 22 minutos del segundo tiempo el gol del 4 a 0.



Un detalle particular, de tipo histórico, es que Sarco es el primer argentino en superar los tres goles en un Mundial Sub 20 desde 2007, cuando brillaron Sergio Kun Agüero (6) y Maxi Morález (4) en Canadá.

