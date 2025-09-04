Con un despliegue estelar de Messi, Argentina goleó 3-0 a Venezuela

Messi fue el protagonista de un partido que quedará por siempre en su corazón y en la historia del deporte. Foto: NA.

Argentina recibió a Venezuela en el Monumental, en el último partido como local rumbo al Mundial 2026. El encuentro estuvo cargado de emociones, ante lo que significó el último partido de Lionel Messi de local. La disputa se dirimió en una puja atrapante, histórica, que coronó a los argentinos con un triunfo contundente: 3-0.



Primer tiempo



Alrededor de las 20:37 empezó el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Sobre las 20:40, fue la primera llegada de la Selección. Una gran combinación entre Mastantuono, Almada y Julián Álvarez, terminó en un disparo de la “Araña” que fue atajado por el arquero de Venezuela, Romo.



Instantes posteriores, el "Cuti" Romero metió el primer gol de la selección, pero estaba en posición fuera de juego, con lo cual se anuló la anotación.



Después de algunos minutos, lo tuvo Tagliafico. El lateral izquierdo remató luego de una jugada muy trabada, pero el arquero venezolano la mandó al córner.



Hasta entonces, el aliento de los hinchas se hizo sentir en cada paso. Y Messi dejó suspiros sobre las 21:03, cuando casi abrió el marcador. El astro rosarino sacó un potente disparo cruzado que llegó a despejar el arquero de Venezuela.



Ya para los 39 minutos del primer tiempo, Messi metió un golazo. El jugador del Inter Miami definió con muchísima calidad luego de un gran pase de Julián Álvarez.

Segundo tiempo



A las 21:44 empezó el segundo tiempo. Como ocurrió a lo largo de casi todo el partido, la Selección controló el juego con mucha comodidad.

Cerca de las 22, el arquero de la "Vinotinto" le atajó un disparo muy potente a Messi y evitó el segundo gol de la Selección argentina. Instantes más adelante, Nico González entró por Mastantuono. La joven promesa, de solo 18 años, salió a los 17 minutos del segundo tiempo por Nicolás González.



En otro tramo del segundo tiempo, Nico González y Almada se perdieron el gol. El delantero argentino fue asistido por Messi, pero no pudo definir bien para estirar la ventaja. Solo unos minutos después, Thiago Almada también desaprovechó una clarísima en el área chica.



A las 22:14, Lautaro Martínez anotó el 2-0 para Argentina. El "Toro", quien había ingresado hacía pocos minutos, solo tuvo que cabecear en el borde del área chica tras un centro de Nicolás González.



Más adelante, Messi volvió a anotar y marcó el 3-0. Solo tuvo que empujar la pelota tras un gran pase de Thiago Almada, a los 34 minutos del segundo tiempo.

Formaciones del partido entre la Selección argentina y Venezuela



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Franco Mastantuono, Rodrigo de Paul, Leando Paredes, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.



Venezuela: Rafael Romo; Miguel Navarro, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Christian Makoun, Cristian Cásseres; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Eduard Bello; Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.

NA/Redacción.

