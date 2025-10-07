  • Nuestras redes
24°SAN LUIS - Martes 07 de Octubre de 2025

24°SAN LUIS - Martes 07 de Octubre de 2025

Platense, el adelantado

Panorama de "las peleas" por la clasificación a los torneos internacionales de 2026

Restan solo cinco fechas para que se conozcan gran parte de los equipos que disputarán la Copa Libertadores y la Sudamericana el año que viene.

Por redacción
| Hace 3 horas

La pelea por la clasificación a la Copa Libertadores y a la Sudamericana 2026 está al rojo vivo luego de que se disputara la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

 

Hasta ahora, el único clasificado a la Copa Libertadores es Platense, gracias a su histórico título obtenido en el Torneo Apertura en el primer semestre de 2025.

 

Otros tres equipos que clasifican a la Copa Libertadores lo hacen a través de la tabla anual y los que lo estarían logrando son Rosario Central, Boca y River, con 53, 50 y 49 puntos, respectivamente.

 

Más abajo, en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, están Argentinos Juniors (48), Deportivo Riestra (47), Tigre (43), Huracán (43), San Lorenzo (43) y Barracas Central (43).

 

Racing y Lanús son los equipos que por ahora no estarían clasificando, aunque acumulan 40 puntos cada uno y se mantienen a la expectativa.

 

Otra de la vía de clasificación a la Copa Libertadores es ganando la Copa Argentina, por lo que alguno de los cupos será para River, Independiente Rivadavia de Mendoza, Belgrano de Córdoba o Argentinos Juniors, que están en semifinales.

 

También se clasificará al torneo de clubes más importante de América el ganador del Torneo Clausura. Por último, Racing y Lanús conseguirán el boleto a esta competición en caso de que la “Academia” gane la Libertadores y el “Granate” la Sudamericana, torneos donde se encuentran en semifinales.

 

Clasificación a la Copa Libertadores

  • Platense clasificó por haber ganado el Torneo Apertura.
  • Ganador del Torneo Clausura.
  • Ganador de la Copa Argentina (River, Independiente Rivadavia de Mendoza, Belgrano de Córdoba o Argentinos Juniors).
  • Tabla anual (estarían clasificando Rosario Central, Boca y River).

Clasificación a la Copa Sudamericana

  • Estarían clasificando por tabla anual Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, Tigre, Huracán, San Lorenzo y Barracas Central.
