Panorama de "las peleas" por la clasificación a los torneos internacionales de 2026
Restan solo cinco fechas para que se conozcan gran parte de los equipos que disputarán la Copa Libertadores y la Sudamericana el año que viene.
La pelea por la clasificación a la Copa Libertadores y a la Sudamericana 2026 está al rojo vivo luego de que se disputara la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
Hasta ahora, el único clasificado a la Copa Libertadores es Platense, gracias a su histórico título obtenido en el Torneo Apertura en el primer semestre de 2025.
Otros tres equipos que clasifican a la Copa Libertadores lo hacen a través de la tabla anual y los que lo estarían logrando son Rosario Central, Boca y River, con 53, 50 y 49 puntos, respectivamente.
Más abajo, en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, están Argentinos Juniors (48), Deportivo Riestra (47), Tigre (43), Huracán (43), San Lorenzo (43) y Barracas Central (43).
Racing y Lanús son los equipos que por ahora no estarían clasificando, aunque acumulan 40 puntos cada uno y se mantienen a la expectativa.
Otra de la vía de clasificación a la Copa Libertadores es ganando la Copa Argentina, por lo que alguno de los cupos será para River, Independiente Rivadavia de Mendoza, Belgrano de Córdoba o Argentinos Juniors, que están en semifinales.
También se clasificará al torneo de clubes más importante de América el ganador del Torneo Clausura. Por último, Racing y Lanús conseguirán el boleto a esta competición en caso de que la “Academia” gane la Libertadores y el “Granate” la Sudamericana, torneos donde se encuentran en semifinales.
Clasificación a la Copa Libertadores
- Platense clasificó por haber ganado el Torneo Apertura.
- Ganador del Torneo Clausura.
- Ganador de la Copa Argentina (River, Independiente Rivadavia de Mendoza, Belgrano de Córdoba o Argentinos Juniors).
- Tabla anual (estarían clasificando Rosario Central, Boca y River).
Clasificación a la Copa Sudamericana
- Estarían clasificando por tabla anual Argentinos Juniors, Deportivo Riestra, Tigre, Huracán, San Lorenzo y Barracas Central.
