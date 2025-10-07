Panorama de "las peleas" por la clasificación a los torneos internacionales de 2026

La pelea por la clasificación a la Copa Libertadores y a la Sudamericana 2026 está al rojo vivo luego de que se disputara la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Hasta ahora, el único clasificado a la Copa Libertadores es Platense, gracias a su histórico título obtenido en el Torneo Apertura en el primer semestre de 2025.

Otros tres equipos que clasifican a la Copa Libertadores lo hacen a través de la tabla anual y los que lo estarían logrando son Rosario Central, Boca y River, con 53, 50 y 49 puntos, respectivamente.

Más abajo, en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, están Argentinos Juniors (48), Deportivo Riestra (47), Tigre (43), Huracán (43), San Lorenzo (43) y Barracas Central (43).

Racing y Lanús son los equipos que por ahora no estarían clasificando, aunque acumulan 40 puntos cada uno y se mantienen a la expectativa.

Otra de la vía de clasificación a la Copa Libertadores es ganando la Copa Argentina, por lo que alguno de los cupos será para River, Independiente Rivadavia de Mendoza, Belgrano de Córdoba o Argentinos Juniors, que están en semifinales.

También se clasificará al torneo de clubes más importante de América el ganador del Torneo Clausura. Por último, Racing y Lanús conseguirán el boleto a esta competición en caso de que la “Academia” gane la Libertadores y el “Granate” la Sudamericana, torneos donde se encuentran en semifinales.

Clasificación a la Copa Libertadores

Platense clasificó por haber ganado el Torneo Apertura.

Ganador del Torneo Clausura.

Ganador de la Copa Argentina (River, Independiente Rivadavia de Mendoza, Belgrano de Córdoba o Argentinos Juniors).

Tabla anual (estarían clasificando Rosario Central, Boca y River).

Clasificación a la Copa Sudamericana