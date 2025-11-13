  • Nuestras redes
26°SAN LUIS - Jueves 13 de Noviembre de 2025

Federal Amateur

Pringles de Daract, Concarán y Estudiantes al tope de las posiciones

Resumen de la tercera fecha y dos clásicos tendrá el arranque de las revanchas.

Por redacción
| Hace 9 horas

Pringles de Justo Daract, Atlético Concarán y el Sportivo Estudiantes de San Luis son los líderes de la región Cuyo/San Luis del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA) de la región Cuyo/San Luis, jugadas íntegramente tres fechas.

 

El próximo fin de semana empezarán a jugarse las revanchas que incluyen dos clásicos importantes: se enfrentarán Origone y Newbery de Villa Mercedes; y, Defensores y Pringles de Justo Daract.

 

 

Zona 1

 

La Calera 2 - Estudiantes 4

 

Matías Ruiz Sosa, Marcelo González, Juan Martín Amieva y Brayam Sosa convirtieron para el “Verde”. Fernando Saccono y Tomás Garro, ambos de penal, descontaron para el “Albiceleste” del departamento Belgrano.

 

Jugaron en el Estadio “Juan Gilberto Funes” de La Punta.

 

Libre: EFI Juniors

 

Posiciones: Estudiantes 6 puntos, EFI 3 y La Calera 0

 

Próxima fecha

 

La Calera vs. EFI Jrs

 

Libre. Estudiantes

 

 

Zona 2

 

Pringles de Santa Rosa 0- Atlético Concarán 0

 

Libre: Estrella Roja

 

Posiciones: Concarán 4 puntos, Pringles S.R. 2 y Estrella Roja 1

 

 

Próxima fecha

 

Pringles SR vs. Estrella Roja

 

Libre. Concarán

 

 

 

Zona 3

 

Jorge Newbery 6- Defensores de Belgrano Justo Daract 1

 

 

Para el “Pitojuan” anotaron Jesús López, Leandro Velásquez, Martín Baigorria, Leonel Omisolo (x2) y el reciente refuerzo, Exequiel Rodríguez. Viale descontó para los daractenses

 

El partido se jugó en el Estadio de La Pedrera

 

 

Pringles de Justo Daract  2 - Aviador Origone 0

 

Los goles fueron logrados por Ezequiel Alfonzo y Javier Tobares

 

 

Posiciones: Pringles de JD 7 puntos, Newbery 5, Belgrano 3 y Origone 1

 

 

Próxima fecha

 

Aviador Origone vs. Jorge Newbery

 

Pringles vs. Defensores de Belgrano

 

 

Fuente: colaboración de Ramiro Chacón

 

 

