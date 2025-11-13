Pringles de Daract, Concarán y Estudiantes al tope de las posiciones

Pringles de Justo Daract, Atlético Concarán y el Sportivo Estudiantes de San Luis son los líderes de la región Cuyo/San Luis del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA) de la región Cuyo/San Luis, jugadas íntegramente tres fechas.

El próximo fin de semana empezarán a jugarse las revanchas que incluyen dos clásicos importantes: se enfrentarán Origone y Newbery de Villa Mercedes; y, Defensores y Pringles de Justo Daract.

Zona 1

La Calera 2 - Estudiantes 4

Matías Ruiz Sosa, Marcelo González, Juan Martín Amieva y Brayam Sosa convirtieron para el “Verde”. Fernando Saccono y Tomás Garro, ambos de penal, descontaron para el “Albiceleste” del departamento Belgrano.

Jugaron en el Estadio “Juan Gilberto Funes” de La Punta.

Libre: EFI Juniors

Posiciones: Estudiantes 6 puntos, EFI 3 y La Calera 0

Próxima fecha

La Calera vs. EFI Jrs

Libre. Estudiantes

Zona 2

Pringles de Santa Rosa 0- Atlético Concarán 0

Libre: Estrella Roja

Posiciones: Concarán 4 puntos, Pringles S.R. 2 y Estrella Roja 1

Próxima fecha

Pringles SR vs. Estrella Roja

Libre. Concarán

Zona 3

Jorge Newbery 6- Defensores de Belgrano Justo Daract 1

Para el “Pitojuan” anotaron Jesús López, Leandro Velásquez, Martín Baigorria, Leonel Omisolo (x2) y el reciente refuerzo, Exequiel Rodríguez. Viale descontó para los daractenses

El partido se jugó en el Estadio de La Pedrera

Pringles de Justo Daract 2 - Aviador Origone 0

Los goles fueron logrados por Ezequiel Alfonzo y Javier Tobares

Posiciones: Pringles de JD 7 puntos, Newbery 5, Belgrano 3 y Origone 1

Próxima fecha

Aviador Origone vs. Jorge Newbery

Pringles vs. Defensores de Belgrano

Fuente: colaboración de Ramiro Chacón