Pringles de Daract, Concarán y Estudiantes al tope de las posiciones
Resumen de la tercera fecha y dos clásicos tendrá el arranque de las revanchas.
Pringles de Justo Daract, Atlético Concarán y el Sportivo Estudiantes de San Luis son los líderes de la región Cuyo/San Luis del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA) de la región Cuyo/San Luis, jugadas íntegramente tres fechas.
El próximo fin de semana empezarán a jugarse las revanchas que incluyen dos clásicos importantes: se enfrentarán Origone y Newbery de Villa Mercedes; y, Defensores y Pringles de Justo Daract.
Zona 1
La Calera 2 - Estudiantes 4
Matías Ruiz Sosa, Marcelo González, Juan Martín Amieva y Brayam Sosa convirtieron para el “Verde”. Fernando Saccono y Tomás Garro, ambos de penal, descontaron para el “Albiceleste” del departamento Belgrano.
Jugaron en el Estadio “Juan Gilberto Funes” de La Punta.
Libre: EFI Juniors
Posiciones: Estudiantes 6 puntos, EFI 3 y La Calera 0
Próxima fecha
La Calera vs. EFI Jrs
Libre. Estudiantes
Zona 2
Pringles de Santa Rosa 0- Atlético Concarán 0
Libre: Estrella Roja
Posiciones: Concarán 4 puntos, Pringles S.R. 2 y Estrella Roja 1
Próxima fecha
Pringles SR vs. Estrella Roja
Libre. Concarán
Zona 3
Jorge Newbery 6- Defensores de Belgrano Justo Daract 1
Para el “Pitojuan” anotaron Jesús López, Leandro Velásquez, Martín Baigorria, Leonel Omisolo (x2) y el reciente refuerzo, Exequiel Rodríguez. Viale descontó para los daractenses
El partido se jugó en el Estadio de La Pedrera
Pringles de Justo Daract 2 - Aviador Origone 0
Los goles fueron logrados por Ezequiel Alfonzo y Javier Tobares
Posiciones: Pringles de JD 7 puntos, Newbery 5, Belgrano 3 y Origone 1
Próxima fecha
Aviador Origone vs. Jorge Newbery
Pringles vs. Defensores de Belgrano
Fuente: colaboración de Ramiro Chacón
Más Noticias