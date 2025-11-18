Problemas en las redes sociales y plataformas

Una falla masiva de internet está afectando este martes a millones de usuarios de todo el mundo, dejando inactiva a redes sociales, plataformas de pago y portales de noticias.

Noticias Argentinas informó que el problema se originó por un desperfecto en Cloudflare, una de las empresas más importantes de infraestructura y seguridad web, responsable de gestionar el tráfico de una enorme parte de internet.

Los usuarios reportaron que no pueden ingresar a X (ex Twitter) y a numerosos sitios de medios nacionales e internacionales que dependen de CDN de Cloudflare.