Martes 18 de Noviembre de 2025



EN VIVO

Sorpresiva falla

Problemas en las redes sociales y plataformas

Por la caída global de Cloudflare quedaron fuera de servicio X, plataformas de pago y portales de noticias. 

Por redacción
| Hace 6 horas

Una falla masiva de internet está afectando este martes a millones de usuarios de todo el mundo, dejando inactiva a redes sociales, plataformas de pago y portales de noticias.

 

Noticias Argentinas informó que el problema se originó por un desperfecto en Cloudflare, una de las empresas más importantes de infraestructura y seguridad web, responsable de gestionar el tráfico de una enorme parte de internet.

 

Los usuarios reportaron que no pueden ingresar a X (ex Twitter) y a numerosos sitios de medios nacionales e internacionales que dependen de CDN de Cloudflare.

 

