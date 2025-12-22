Carta abierta: el costo humano de la flexibilización laboral en las escuelas generativas

Mediavilla dirige su carta a la comunidad de la Escuela Generativa Nueva Humanidad (Potrero de Los Funes) pero expone situaciones que se replican en toda la provincia. Foto: ANSL.

La educación en San Luis está impactada fuertemente por la precarización laboral. En medio de un contexto que pretende exprimir al máximo a los trabajadores, hundidos en salarios de pobreza y sobre exigencias ilimitadas, el personal de escuelas generativas no soporta más determinadas presiones que impactan de lleno en las aulas. En ese sentido, la docente Marysol Mediavilla compartió una "Carta abierta a la comunidad educativa de la Escuela Generativa Nueva Humanidad", donde plantea una serie de realidades que considera fundamentales para interpelar.



"Hay un sistema que genera permanentemente violencias a partir de la precarización del mismo sistema. No solamente sucede que los sueldos han quedado muy por debajo del sistema estatal en general, sino que también hay una falta de personal que genera internamente violencias, más allá de las personas que estén a cargo", explicó sobre una situación que es frecuente desde diciembre del 2023.



"Cuando hablo de precariedad, el docente contratado por escuelas generativas queda al margen del estatuto docente, el cual no rige: todos los derechos adquiridos no existen para las generativas. No se computa antigüedad y así infinidad de situaciones específicas dentro del estatuto no funcionan en las generativas", agregó en diálogo con El Diario de la República.



En primera persona: una injusticia irritante



Mediavilla contó que tiene alrededor de 22 años de experiencia docente. Anteriormente, se desempeñó en escuelas estatales. Por una situación concreta, en la que se iba de la provincia junto a su hijo, renunció a su cargo. El viaje no se dio finalmente y volvió al territorio puntano; es ahí cuando toma el cargo en la generativa, donde se desempeñó por más de dos años.



Ahora bien, según indicó, hace alrededor de un mes se comunicó con las autoridades del Ministerio de Educación a cargo de Escuelas Privadas, Autogestionadas y Generativas, y con la Coordinación General de la Escuela Generativa Nueva Humanidad de Potrero de los Funes, para informar su pronta renuncia al cargo de coordinadora pedagógica, donde también se desempeñó como profesora de varios espacios curriculares del área de las Ciencias Humanas. La comunicación se dio para que se previera con antelación su reemplazo.



Sin embargo, a días de terminar el ciclo lectivo, se le solicitó desde la coordinación general de la escuela (también miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Civil Nueva Humanidad) que su renuncia fuese presentada antes de lo pactado. Así, Mediavilla fue cercenada en su derecho a percibir la remuneración correspondiente a todo un año de trabajo: vacaciones pagas, "un derecho histórico adquirido".



"Los motivos por los cuales decido hacer público lo sucedido son los mismos por los cuales he tomado la decisión de renunciar a mi cargo docente: precarización laboral, hostigamiento y violencia institucional. No pretende mi carta hablar específicamente de las personas que detentan los cargos que menciono; sí de un sistema generativo en materia de educación que reproduce prácticas absolutamente perjudiciales para el sector docente y, por consiguiente, para la comunidad educativa en general", subrayó en el escrito.



Flexibilización



Mediavilla remarcó que, años atrás, hablaba con colegas sobre la necesidad de que el sistema se abriera a la posibilidad de propuestas educativas innovadoras y alternativas —haciendo alusión a las escuelas generativas— y recibía como respuesta: "Es flexibilización laboral". En ese sentido, lamentó que sus pares "tenían y tienen razón".



"La pregunta sería entonces: ¿es posible implementar en la provincia proyectos educativos alternativos que respeten los derechos adquiridos de los y las trabajadoras de la educación y que no atenten contra su estabilidad laboral? Porque sigo pensando en una educación que no esté inscripta en un pasado caduco, pero que, ahora entiendo, no puede ser concebida desde cero, como si ese pasado no hubiera cimentado algunas cuestiones que sí están bien pensadas desde lo pedagógico y desde lo laboral, y que sí deben ser sostenidas por un Estado presente", manifestó.



Es así que insistió en que no se trata de una cuestión personal. "Por la puerta que terminaré saliendo, luego de que mis vacaciones sean pagas y reconocidas como corresponde, vi salir en el transcurso de varios años —cuando mi rol era acompañar a mi hijo como madre y no era docente de la institución— a muchos y muchas excelentes colegas. No lograba entender cómo este sistema los expulsaba sistemáticamente. Ahora lo entiendo", precisó.



Una nueva humanidad "no se construye desde el miedo"



Mediavilla insistió en que las instituciones donde se discuten ideas y prácticas pedagógicas no pueden ni deben funcionar como empresas. Destacó que el disenso es parte del rol docente y de las prácticas cotidianas, con lo cual debe ser acogido "sin que tenga que retirarse obligadamente quien pide explicaciones sobre situaciones específicas que atañen a su rol y al funcionamiento de la institución donde se trabaja, o quien piense distinto".



Además, agregó que tampoco es viable sostener la innovación y la calidad educativa en un estado de precarización y con ausencia de personal de todo tipo. Remarcó en este sentido que coordinar instituciones de estas características se torna "una tarea quijotesca".



"La trama es muy compleja y la crisis se profundiza. Pero si hay algo que está clarísimo es que quienes estamos a cargo de facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje con niños, niñas, adolescentes o adultos no podemos ejercer nuestro rol amordazados. ¿Qué validez tendría mi palabra adulta en un grupo de adolescentes, cuando llevo años promoviendo su inclaudicable derecho a la libre expresión de sus sentires, si yo no habilitase mi propia palabra?", pronunció.



"Son tiempos en donde nuestra atención hacia lo que otros tengan para decirnos es cada vez más breve. Por lo que intentaré cerrar esta carta, donde lo que leemos o vemos bien puede ser emitido por una inteligencia artificial que simule humanidad. Por lo que creo imperioso optar por la coherencia y no desconectar mi palabra humana de mi sentir. Donde cada vez más se nos invita a callarnos y someternos, decido no pedir permiso para emitir mi palabra pública y libremente. Una nueva humanidad no se construye desde el miedo", concluyó su carta abierta.

