Por la no privatización de la salud pública, un pedido de acompañamiento hacia la gente

Por la no privatización de los recursos de salud pública. Salud en peligro. Sin insumos. Sin medicamentos. Sin aumento de sueldos.

Queridos sanluiseños les hacemos llegar nuestro pedido para que nos acompañen en esta nueva causa para preservar los recursos de salud pública, bien esencial, con los que cuenta toda la población en general.

El proyecto enviado de desbloqueo de título para Carrera Sanitaria es engañoso, dando pie para un desmantelamiento de la salud, la cual ya se está sufriendo con la falta de insumos, medicamentos y recursos profesionales.

El espíritu de carrera sanitaria está justamente en el bloqueo de títulos de sus profesionales, trabajamos para toda la población por igual, sin intereses "privados" que se interpongan, situación que funciona como mecanismo de anticorrupción.

Naturalmente estamos pidiendo la remuneración adecuada, como todo trabajador merece, y en el actual contexto solicitamos la comprensión, toda la población está pidiendo lo mismo. Nos solidarizamos con todos. Somos seres humanos que ponemos nuestros 5 a 10 años de estudio y permanente capacitación en silencio, al servicio de la comunidad; silencio y dedicación que hemos tenido en pandemia, y en el reciente brote de dengue, situación que ya nos tiene preparados en lo personal, no así en recursos para este próximo verano; silencio que rompemos para avisar de este estado crítico de la salud pública. Decimos no a la privatización de la salud pública, no al desbloqueo de título. Sí a la recomposición salarial.

Solicitamos su comprensión, ya que están faltando insumos básicos, medicamentos, problemas de infraestructura, etc., trabajamos con nuestra mejor disposición, pero a veces se complica, más de una vez bajo amenazas.

De esta situación que se está atravesando a nivel país salimos juntos. Acá no tenemos banderas políticas ni gremiales. Somos autoconvocados.

Te esperamos comunidad, siempre estuvimos para vos, hoy te pedimos que salgas por todos y por la salud pública. Gracias.

Profesionales de la Carrera Sanitaria Provincia de San Luis