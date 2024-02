Trabajadores de la Caja Social siguen con sus reclamos salariales

Con la gestión de Claudio Poggi son cada vez más las personas que sufren las consecuencias del brutal ajuste económico en diferentes ámbitos.

Uno de los grupos afectados son los empleados de la Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis, quienes insisten con sus reclamos salariales: exigen que se reestablezca el Fondo Estímulo y dicen que perciben los sueldos que tenían en spetiembre.

A raíz de esta coyuntura, emitieron un comunicado donde “solicitan restablecer el Fondo Estímulo, ya que nos causan perjuicios económicos y morales, además de la apremiante situación económica del país”.

El Diario de la República dialogó con una de las damnificadas, que prefirió no revelar su nombre por temor a perder su trabajo. Contó que confirmaron la mala noticia cuando fueron a cobrar sus haberes. Además, sufren por el desdoblamiento de los sueldos.

“Sabíamos que el Gobierno había cambiado el nombre de la Agencia para el Desarrollo Económico y la Asistencia Social (Adeas) cuando fue publicado en el Boletín Oficial. Pero teníamos la esperanza de que no fuéramos parte de las medidas económicas, porque sabemos que el Fondo Estímulo que cobrábamos era por ser un ente recaudador”, explicó la trabajadora.

En el comunicado, los empleados de la “Caja Social y Financiera de la provincia de San Luis o Adeas o Agencia Financiera de Loterías, Casinos y Juegos de Azar”, expusieron: “Distintos nombres pero siempre con las mismas funciones. Somos un ente recaudador, administrativo y de contralor de juegos de azar de Jurisdicción provincial. Administramos seguros de vida, accidentes de toda la administración pública provincial, municipal y entes descentralizados”.

Señalan que el problema comenzó cuando el Gobernador firmó un decreto con una serie de medidas para reducir el gasto público. Entre ellas, la norma derogó la Ley Provincial V-1019-2022, que la Legislatura había aprobado en agosto de 2022 y que creaba la Agencia para el Desarrollo Económico y la Asistencia Social (Adeas).

“A los únicos que les redujeron el sueldo con esta medida (decreto) hasta el momento es a nosotros, sin una explicación del por qué”, señalan en el comunicado y recordaron que el Fondo Estímulo estaba establecido por ley.

En total son 43 los trabajadores, tanto de San Luis como de Villa Mercedes, que vieron cómo sus ingresos se han reducido aproximadamente en unos 250 mil pesos mensuales a partir de enero. “Un 40% menos cobramos. Estamos esperando a ver si este nos dicen algo más y si no tratar de hacer todo lo posible. Ya pasamos por la Defensoría del Pueblo porque estamos buscando otras alternativas. Nosotros tenemos gastos de acuerdo a lo que cobrábamos y resulta que muchos compañeros no han podido pagar sus deudas porque no les alcanza”, aseguró la trabajadora.

Por último, en la carta abierta, los trabajadores especificaron: "Tenemos gastos y deudas comprometidas en base al ingreso que teníamos. Nos volvieron el sueldo apróximadamente a lo que cobrabamos en septiembre".

