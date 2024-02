Caja Social: reclaman que les redujeron sus salarios

A medida que pasan los días, se conocen más y más consecuencias del ajuste económico en diferentes ámbitos de la provincia. Quienes ahora alzaron su voz fueron los trabajadores de la Caja Social y Financiera de San Luis, que sufrieron una drástica y arbitraria reducción de sus salarios desde la llegada del gobierno de Claudio Poggi.

El problema comenzó cuando el Gobernador firmó un decreto con una serie de medidas para reducir el gasto público. Entre ellas, la norma derogó la Ley Provincial V-1019-2022, que la Legislatura había aprobado en agosto de 2022 y que creaba la Agencia para el Desarrollo Económico y la Asistencia Social (Adeas).

"Como era un ente recaudador, nosotros cobrábamos un fondo estímulo. El cambio nos perjudicó porque dejamos de recibir ese dinero sin ninguna explicación, porque supuestamente iban a mantener todos sus compromisos", contó a Radio Lafinur Lorena, una de las damnificadas.

En total son 43 los trabajadores, tanto de San Luis como de Villa Mercedes, que vieron cómo sus ingresos se reducían aproximadamente unos 250 mil pesos mensuales a partir de enero. "Con eso vivíamos. Tenemos deudas y contábamos con esa plata", lamentó la mujer.

En estos meses, los empleados han intentado comunicarse con las autoridades del área y del Ejecutivo provincial, pero no han tenido suerte. Han enviado notas y solicitaron una audiencia al Gobernador y al Ministerio de Hacienda, que terminaron en un cajón como expedientes.

"No hay respuestas de nadie. No sabemos a qué se debe esta reducción porque el ente sigue recaudando, entonces tampoco es por falta de plata. Creemos que es un derecho adquirido, porque no es una ley que haya salido en campaña electoral ni mucho menos", opinó.

Los afectados elevaron ahora una nota a la Defensoría del Pueblo, para que los ayuden con el reclamo. E incluso, analizan dirigirse hoy a Terrazas del Portezuelo para intentar dialogar con Poggi ante las negativas por los canales formales. "Estamos desesperados. Es un estado de angustia permanente porque estamos pensando que se vienen las clases y pensar que no vamos a contar con ese dinero es terrible. Y a pesar de todo, seguimos cumpliendo nuestras tareas", expresó Lorena.

