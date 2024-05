Sr. gobernador de San Luis,

C.P.N. Claudio Poggi

Me dirijo a usted como ciudadana y docente de esta provincia, en un momento de mucha angustia para muchos. Mi familia ha dedicado su vida a trabajar y estudiar. Esa ha sido la base de nuestra vida: trabajo y estudio. Cumpliendo más de treinta años en la docencia, profesión que elegí de muy joven, me encuentro escribiendo estas líneas porque el desconcierto y la desilusión son muy grandes, inmensos.

Hoy no salgo de mi sorpresa al ver que el día a día se hace imposible. Mi gran duda es saber qué hice mal para, después de tanto esfuerzo, llegar a este punto, donde no tengo certezas de nada, no sé si podré pagar el alquiler, si podré pagar los servicios, si llego a cubrir los gastos de comida, pensar qué pasaría si alguno en casa se enfermara; dudas y temores de esta nueva realidad (injusta) en la que, a pesar de trabajar, y mucho, somos pobres.

¿Cuál sería la idea? ¿Nivelar hacia abajo y, en lugar de ayudar a sacar de la pobreza a muchos sanluiseños, caer en tan dura situación la mayoría de los trabajadores? Después de esta tremenda devaluación, aumento de precios, de impuestos y tarifas, ¿cuánto más tenemos que sobrevivir sin recomposición salarial? ¿Podría usted, señor Gobernador, vivir con dignidad en este contexto?

¡Qué bueno sería recuperar la tranquilidad y que los cambios, de ser necesarios, fuesen ordenados y sin dejar a tanta gente afuera! Ojalá pronto volvamos a sonreír y podamos disfrutar de las cosas simples de la vida. No tengo grandes pretensiones: poder vivir sin sobresaltos, sin angustia, recibir lo justo por mi trabajo y formación. ¿O acaso es imprescindible ser parte de la política para vivir dignamente?

A la espera de novedades que beneficien no solo a la docencia, sino a todos los sanluiseños que dependemos del Ejecutivo provincial y atravesamos situaciones similares.

Cecilia Maidana, docente de San Luis.