La Reserva Natural La Isla dejará de administrar la histórica "Iglesia de Los Navarro"

Es un mundo aparte de la existencia. En ella se esconden paisajes soñados, postales irrepetibles y miles de memorias por descubrir, en medio de misterios que han cautivado a lo largo del tiempo. La Reserva Natural "La Isla" se encuentra a 8 kilómetros de Lafinur. La surca el Río Conlara y está inmersa en un manto mítico por la "Iglesia de Los Navarro", una estructura oculta entre la vegetación autóctona, que esgrime una "grieta" tan peculiar como su origen. Hoy por hoy, aseguran que ese pedazo de historia "está en riesgo", frente a una decisión que ha despertado polémica.



De acuerdo a lo que informaron, la capilla no estará más bajo la administración y protección de la Reserva Natural La Isla. La decisión fue tomada por la familia Mattio propietaria del campo donde se encuentra la estructura. "Los motivos son la participación de la Reserva en el operativo para frenar la tala indiscriminada de árboles centenarios que dicha familia realizaba en la ribera del Río Conlara", especificaron.

La característica Iglesia de Los Navarro, un misterio en medio de la vegetación. Foto: Reserva Natural La Isla.



En ese sentido, destacaron que el recurso histórico, de gran atractivo turístico, que beneficiaba a la población, queda nuevamente "a merced del vandalismo que con mucho esfuerzo se había disminuido". Por ello, consideraron que el Estado debería declarar la construcción como patrimonio cultural y otorgarle la debida protección y mantenimiento.



"El área protegida seguirá recibiendo visitantes fines de semanas y feriados, los cuales podrán recorrer el resto de los senderos y solo observar la iglesia desde los límites internos del área protegida", puntualizaron.

La zona guarda paisajes mágicos. Foto: Reserva Natural La Isla.

Opiniones en contra y a favor



En general, mayoritariamente las repercusiones fueron negativas. La gente aduce la falta de la presencia del Estado, justamente en tiempos donde los discursos gubernamentales se "esmeran en instalar que al Estado hay que destruirlo". Ana Ka, una usuaria de Facebook, opinó: "Necesitamos reflexionar sobre el terrible error que se comete. San Luis, una provincia saqueada por el colonialismo. Cuidar lo nuestro es lo que debemos exigir a nuestros gobernantes".



Así, varios cibernautas coincidieron en que "es mucho más importante la preservación de la vida natural que la de un edificio". De igual modo, otros remarcaron la necesidad de una medida urgente y etiquetaron a diversos funcionarios, como tratando de hacer pública la situación.

La zona tiene postales únicas. Foto: Reserva Natural La Isla.



Pero también hubo posturas a favor de la medida. Alejandro Mattio, integrante de la familia señalada, expresó en referencia a la Reserva: "A usted lo que le duele es no poder lucrar con la propiedad. A nosotros como familia nos interesa que no se vaya a caer la iglesia, ya que la responsabilidad sería nuestra ante algún daño a toda la gente que usted lleva, les cobra y ni siquiera limpian el terreno o hacen alguna mejora. Aclaro que mi familia no recibe un centavo. Si el Gobierno quiere tomar cartas en el asunto, estamos abiertos al diálogo, pero no con usted, que la verdad no tiene nada que hacer en una propiedad privada".



"Qué triste noticia, nadie conserva la naturaleza, después lloramos", planteó un usuario en oposición. Otro remarcó que la labor del guardaparque es "indiscutible".

Un espacio valioso



Según el devenir oral, la iglesia fue construida en 1900, encargada por don Jacinto Navarro, dueño de esas tierras. Cuenta la historia que Navarro se casó con doña Bárbara y tuvieron un hijo. Luego, la mujer murió y al pasar un tiempo, el hombre contrajo matrimonio con otra mujer, de nombre Rita.



Para homenajearla, Navarro comenzó con la construcción de la iglesia. El hijo quería que le pusieran "Bárbara", en honor a su madre fallecida, pero el padre impuso el nombre de "Rita".



Esa actitud cayó tan mal en el hijo, que con la ayuda de unos peones de la zona, desvió el curso de agua de un pequeño arroyo que corría casi pegado a la capilla, para que inundara los cimientos del templo. El agua hizo su trabajo, deterioró la base de la iglesia y la "partió en dos".

Más allá del relato, que se ha transmitido de generación en generación, el templo despierta innumerables especulaciones e historias sobre su origen y el misterio despierta el interés de miles de turistas que año a año llegaban al lugar para conocer y explorar el paraíso natural.