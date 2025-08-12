  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

13°SAN LUIS - Martes 12 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

13°SAN LUIS - Martes 12 de Agosto de 2025

EN VIVO

Escándalo con agresiones

Los dueños del fentanilo contaminado se agarraron a las piñas en el Hipódromo

Los empresarios García Furfaro ya habían protagonizado otro escándalo. En 2022, se pelearon a golpes en el Hipódromo de San Isidro.

Por redacción
| Hace 4 horas

Los hermanos Ariel, Damián y Hernán García Furfaro, propietarios de los laboratorios farmacéuticos apuntados por las muertes causadas por el fentanilo contaminado, protagonizaron un violento escándalo en el Hipódromo de San Isidro en octubre de 2022, que incluyó destrozos y una pelea a trompadas con directivos y policías.

 

Según supo Noticias Argentinas, el incidente, que ahora cobra una nueva y macabra relevancia, ocurrió durante el prestigioso Gran Premio Jockey Club, donde un caballo del stud "Mamina", propiedad de la familia García Furfaro, perdió la carrera en los escritorios tras un final "cabeza a cabeza".

 

La decisión de los comisarios deportivos desató la furia de los hermanos. Damián García Furfaro se subió a los carteles indicadores y rompió la marquesina, una escena que quedó registrada en un video. Pero el escándalo no terminó ahí: en el palco de autoridades, se trenzaron a golpes de puño con directivos del hipódromo y personal policial. "Fue una batahola. Algo nunca visto en el hipódromo. Un caos”, relató un testigo a Clarín.

 

Como consecuencia del episodio, el stud "Mamina" fue suspendido por dos años y los responsables recibieron la "prohibición por tiempo indeterminado" para acceder a los palcos. Además, se inició una causa penal por "atentado y resistencia a la autoridad".

 

En su descargo judicial, los García Furfaro aseguraron que fueron "víctimas y no victimarios" y que les "robaron" la carrera. Sin embargo, este antecedente de comportamiento violento se suma a otro episodio en los Tribunales de Morón, donde Ariel García habría amenazado a los jueces.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo