La nueva vida de Giovanni, con las mismas inquietudes

Muchas cosas cambiaron en la vida de Giovanni tras la explosión en Tik tok, en mayo del 2023, de sus primeras canciones. Se fue a vivir a Buenos Aires para estudiar Economía en la UBA, perdió a su abuelo, el inolvidable Saúl Bustos, y puso algunas cosas en claro. Su decisión de continuar con la música fue una de ellas.

Hace unos días el cantante puntano subió a sus redes el video de “Nadie nos ve”, un reggaetón de su autoría que grabó con el uruguayo Joaco de la Rosa, quien saltó a la fama el año pasado con su tema “El traje del PSG”, que obtuvo 12 millones de reproducciones.

Una noche de 2023, cuando Giovanni volvía de un boliche en San Luis se le ocurrió la melodía y la grabó en su celular. A los pocos días terminó la canción en su computadora con una parte instrumental que hizo en el momento y luego fue retocada por un productor amigo.

“No la publiqué en ese momento porque sentía que podía mejorarla”, dijo Giovanni en una demostración de paciencia profesional. A finales de marzo, cuando se mudó a Buenos Aires, retomó el tema y en mayo se lo mostró a Joaco, con pocas expectativas: “Es un estilo muy diferente al suyo”, explicó el puntano.

Sin embargo, el exitoso uruguayo aceptó la propuesta y fue a la casa del puntano para las primeras tomas, con un pequeño inconveniente. Joaco estaba con la voz tomada por una gripe y solo pudieron adelantar algunas partes.

En el segundo encuentro la canción quedó terminada. El paso siguiente fue la grabación del video en el paseo de la costanera en Vicente López. “Hasta ahora viene muy bien –se entusiasma el joven-, a la gente le gustó mucho el cambio de estilo de Joaco”.

Giovanni y De la Rosa apenas se conocían pero tuvieron una muy buena química en los encuentros. “Me cayó muy bien, me parece muy buena persona”, agregó el cantante que vivió en la Ciudad de La Punta y que tras el paso por muchas escuelas de la provincia terminó en secundario en el Colegio Don Bosco.

El joven se encuentra en un momento decisivo de su vida musical, “en busca de una identidad”, según él mismo reconoce. “No puedo encasillarme en un solo género musical, hago casi todos con gusto y pasión y eso tiene sus pros y sus contras”, remarcó. En parte, la mudanza a Buenos Aires también va en ese sentido: “Acá hay muchas más posibilidades dentro de la música. En este tiempo he presenciado cosas que antes veía por celular y la verdad que es lindísimo”.