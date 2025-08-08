Marcos Rojo aportará experiencia en la Academia

El experimentado defensor Marcos Rojo será el sexto refuerzo de Racing en este mercado de pases, llegando con el pase en su poder tras su último paso en Boca.

El jugador formado en Estudiantes de La Plata rescindió su contrato con el "Xeneize" este jueves y será el sexto refuerzo de los de Gustavo Costas de cara al segundo semestre del año.

El defensor de 35 años se realizará la revisión médica y firmará un contrato de productividad por un año con Racing que intentará cerrar la operación este viernes para inscribirlo en la lista de buena fe para la Copa Libertadores que es el horario límite para fichar jugadores.

Así, Rojo se transformará en el sexto refuerzo de los de Costas tras las llegadas de Tomás Conechny del Deportivo Álaves de España, Elías Torres de Aldosivi de Mar del Plata, Duván Vergara de América de Cali de Colombia, Alan Forneris de Colón de Santa Fe y Franco Pardo de Unión de Santa Fe.

El entrenador Costas tendrá a un jugador que viene siguiendo de cerca desde que empezaron a circular los rumores de que podía finalizar su ciclo en Boca, etapa que inició en 2021 y finalizó este jueves con 118 partidos disputados, 9 goles y cuatro títulos locales.

Sin embargo, el director técnico deberá lidiar con un jugador que terminó su ciclo en Boca debido a las constantes lesiones y ausencias en varios partidos. Por ello, la dirigencia de Racing acordó un contrato de productividad con el ex defensor de la Selección argentina.

En redes sociales se filtró que Marcos Rojo usará la camiseta número 6 con el nombre “Marcos”, debido a la cábala de Gustavo Costas de no tener nada “rojo”.

Bajas y refuerzos

Con la llegada de Marcos Rojo, la “Academia” se retirará del mercado de pases, a no ser que tenga que realizar una operación de urgencia.

El movimiento de la peor manera para Racing, que perdió al delantero Maximiliano Salas, una de sus máximas figuras. El “Pizzero”, que venía de jugar en Palestino de Chile, ejecutó la cláusula de rescisión y se fue a River, equipo con el que disputó solo tres partidos antes de sufrir un esguince de rodilla.

Para llenar el hueco que dejó Salas se dieron las llegadas del colombiano Duván Vergara, Tomás Conechny y Elías Torres, todos ellos muy interesantes y con diferentes características.

La otra baja de Racing fue la del defensor Germán Conti, que se fue a Gimnasia y Esgrima La Plata.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, la “Academia” incorporó a Alan Forneris, quien llegó proveniente de Colón de Santa Fe, aunque llega como apuesta y todavía no se hizo un lugar en el 11 titular.

Por último, en la defensa, además del arribo de Rojo también se dio el de Franco Pardo, ex Unión de Santa Fe, quien está demostrando un gran nivel y tiene mucho potencial para formar parte del 11 titular habitual.

Bajas:

Maximiliano Salas: ejecutó la cláusula de rescisión, que era de 8 millones de euros (9,2 millones de dólares)

Germán Conti: rescindió su contrato

Altas: