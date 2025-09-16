  • Nuestras redes
29°SAN LUIS - Martes 16 de Septiembre de 2025

29°SAN LUIS - Martes 16 de Septiembre de 2025

Tragedia

Un rugbier argentino cayó desplomado y murió en pleno partido en Paraguay

Esteban Racca jugaba para el Old King Club y falleció como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico cerrado.

Por redacción
| Hace 1 hora

El jugador argentino del Old King Club de Paraguay, Esteban César Racca, falleció a sus 41 años tras desvanecerse en pleno partido.

 

En un partido disputado en las instalaciones de la Unión de Rugby de Paraguay, el jugador se desplomó en pleno encuentro y, a pesar de la asistencia inmediata de cuerpo médico y compañeros, falleció a sus 41 años.

 

El forense de la causa, Pablo Lemir, aseguró que la muerte de Racca fue producto de un traumatismo craneoencefálico cerrado debido a un golpe en su cabeza que habría ocurrido entre cinco y diez minutos antes de que cayera al suelo: “Él se desploma en una jugada scrum, sale de esa formación, da dos pasos y cae”.

 

Ambos clubes deberán entregar las grabaciones completas del partido para observar si durante el mismo hubo algún tipo de acción antideportiva que pudiera tener que ver con el fallecimiento del rugbier.

 

Desde la URP lanzaron un comunicado en el que expresan “nuestro profundo dolor ante el fallecimiento del jugador Esteban Racca. En este momento tan difícil, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros de equipo y a toda la comunidad del rugby. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades competentes desde el momento de lo ocurrido”.

 

Asimismo, el Old King Club publicó: “Con profundo dolor despedimos a nuestro compañero Esteban Racca. Hoy el rugby nos recuerda lo frágil de la vida. Tu entrega, tu pasión y tu amistad quedarán por siempre en nuestra memoria y en la historia de este club. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la familia rugbier en este momento de tristeza. Descansa en paz, hermano de la ovalada”. 

 


Foto: TyC Sport 

 

