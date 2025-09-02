  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Martes 02 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Martes 02 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Hay más de 3 mil heridos

Más de 1.100 muertos en el terremoto en Afganistán

El sismo de magnitud 6,0 ​​que sacudió el este de ese país ya deja un saldo de 1.124 muertos y 3.251 heridos.

Por redacción
| Hace 6 horas

El número de muertos por el potente terremoto que sacudió el este de Afganistán ascendió a 1.124, mientras que otras 3.251 personas resultaron heridas, según informó hoy martes la Sociedad de la Media Luna Roja Afgana. 

 

El portavoz del Gobierno interino afgano, Zabihullah Mujahid, informó el lunes que la mayor parte de la devastación se produjo en los distritos de Nurgal, Suki, Watapur y Chapa Dara de la provincia de Kunar.

 

El terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán a las 23:47 hora local del domingo, y su epicentro se reportó a 27 kilómetros con una profundidad de ocho kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

 

El terreno accidentado planteó importantes dificultades a los equipos de rescate, pero las unidades de respuesta de los organismos pertinentes se desplegaron en las zonas afectadas para acelerar las operaciones de rescate y la entrega de ayuda a las personas atrapadas o necesitadas, añadió Mujahid.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo