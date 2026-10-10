Emotivo regreso a casa: la Promoción 76 de la Escuela Industrial celebró sus Bodas de Oro

La emoción de una jornada inolvidable quedó grabada a fuego en el corazón de quienes, tiempo atrás, compartieron una de las etapas más lindas de la vida. Este 9 de octubre, el histórico edificio de calle Pringles 1157 —donde funcionara la querida Escuela Industrial, actualmente espacio de la Escuela Albert Einstein— abrió de par en par sus puertas para recibir a los egresados de la Promoción 1976 de Electromecánicos (ENET N° 1) en la conmemoración de sus Bodas de Oro.

El tiempo pasó y cada uno fue cambiando como cambia indispensablemente el ser humano, pero la esencia de aquellos estudiantes de hace 50 años sigue siendo exactamente la misma. Puntanidad, solidaridad, empatía, amistad, risas y vivencias que marcaron no solo sus historias, sino el propio devenir local. Eso se revivió con una fuerza inmemorial, que generó más de una lágrima mezclando emoción, nostalgia y agradecimiento.

La Promoción, décadas atrás. Foto: gentileza.

Muchos de los excompañeros viajaron desde distantes puntos del país para estrecharse en este abrazo tan esperado, mientras que otros llegados desde la Patagonia completaron la nómina en las jornadas posteriores.

Los presentes fueron cálidamente recibidos por el actual director de la escuela Albert Einstein, Raúl López, quien resaltó el valor histórico e institucional de la visita. Con profunda sensibilidad, López les dio la bienvenida invitándolos a recorrer los pasillos: "Esta fue y es su casa, siempre es importante para un ser humano volver a la casa...".

Los exalumnos, en las aulas. Foto: gentileza.

El aire se llenó de nostalgias cuando el preceptor Héctor Dagata tomó lista una vez más a los alumnos presentes, imitando el ritual cotidiano de sus años de juventud. El momento más conmovedor de la jornada llegó de la mano de la profesora Raquel Zapata, quien no solo les brindó unas palabras de reconocimiento, sino que interpretó un escrito de su autoría musicalizado con una melodía de Joan Manuel Serrat.

Las lágrimas y las sonrisas se entrelazaron mientras se proyectaba un video con imágenes del ayer y se revivían anécdotas de taller, horas de clase y travesuras compartidas.

El logo de la Promoción. Foto: gentileza.

La celebración concluyó con un profundo sentimiento de gratitud por haber tenido la oportunidad de vivir algo tan especial y mantener vivo el lazo de la amistad a lo largo de medio siglo.

Tras el inolvidable recorrido por las aulas, la promoción organizó un encuentro festivo junto a sus familias para compartir una velada repleta de recuerdos, cenas nostálgicas y, según confesaron entre risas, "posible baile, de acuerdo a lo que permitan las rodillas".