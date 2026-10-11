Una familia argentina custodia una escultura que atribuyen a Miguel Ángel

Una familia argentina mantiene en el anonimato una pequeña pieza de alabastro que, según investigaciones iniciadas hace más de tres décadas, habría sido esculpida por un joven Miguel Ángel Buonarroti en la Florencia del siglo XV. Se trata de Il Giovannino (San Juan Bautista niño), una de las obras perdidas más buscadas de la historia del arte.

La hipótesis cobró fuerza en los años 90 cuando Ángel Osvaldo Nessi, entonces director del Museo de Bellas Artes de La Plata, atribuyó oficialmente su autoría al genio renacentista. Sin embargo, tras allanamientos judiciales e intentos de secuestro a sus poseedores, la familia decidió guardar estricto silencio y retirar la pieza de la vista pública por razones de seguridad.

Estudios científicos recientes realizados en Barcelona confirmaron que el material de la escultura coincide con descripciones documentadas en el siglo XVI. Actualmente, la investigación liderada por el documentalista Pablo Semmartin —que reúne cientos de documentos históricos y análisis estilísticos— aguarda estudios complementarios en la Universidad de Bolonia.

Expertos indagan la autenticidad de la obra. Foto: NA.

De confirmarse definitivamente la autoría del maestro italiano, la obra se convertiría en la pieza de arte más valiosa de la historia argentina, con una valuación de mercado proyectada en hasta 450 millones de dólares, a la altura de los grandes récords mundiales.

Mientras la ciencia y los expertos internacionales intentan develar el enigma definitivo, la pequeña escultura permanece oculta en algún rincón del país, custodiada en las sombras por la misma familia que durante generaciones resguardó un secreto invaluable. La duda sigue abierta y mantiene en vilo al mundo de la cultura: si finalmente se confirma la firma de Miguel Ángel, la Argentina habrá sido, durante siglos y en absoluto anonimato, el refugio de uno de los tesoros más fascinantes del Renacimiento.

Agencia Noticias Argentinas/Redacción.