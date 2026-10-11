Racing perdió con Belgrano por 2-0 y sigue en la parte baja de la competencia

Racing jugó un mal primer tiempo y padeció la falta de efectividad en el segundo, ante un Belgrano que aceleró en el momento justo durante la primera parte y lo liquidó sobre la hora, para llevarse un triunfo por 2-0 en su visita al estadio Presidente Perón, por el Torneo Clausura 2026.

El volante Lucas Zelarayán fue el autor del primer gol de la noche, con un zurdazo bajo y cruzado muy preciso, a los 40 minutos del primer tiempo, mientras que el mediocampista Franco “Mudo” Vázquez sentenció en el quinto minuto de descuento del segundo tiempo.

La derrota sostiene al equipo que dirige Sebastián “Chirola” Romero en el decimotercer puesto de la zona B, con apenas 11 puntos en 12 partidos, mientras que el “Pirata” trepó al lote de punteros del grupo, con 22 unidades.

En la próxima fecha, la “Academia” será local en el “Clásico de Avellaneda”, ante Independiente el domingo 18 de octubre a las 14:45, mientras que los dirigidos por Ricardo Zielinski, vigentes campeones del fútbol argentino, recibirán a River el mismo día, desde las 20:15.La primera llegada del partido fue del conjunto cordobés, a los cinco minutos, cuando el lateral Adrián Sporle recibió por la banda izquierda, amagó para eludir a su marcador y quedó perfilado de diestro, pierna con la que sacó un buen remate con efecto al segundo palo, apenas ancho.

Belgrano volvió a acercarse al gol a los 11 minutos, cuando un remate lejano del volante Adrián Sánchez buscaba el rincón izquierdo del arquero Facundo Cambeses, que alcanzó a quedarse con la pelota.

El local no tuvo acercamientos destacables hasta los 17 minutos, con un intento lejano del volante Gastón Lodico que buscaba el segundo poste, aunque no se terminó de cerrar y se fue ancho.

Seis minutos más tarde, un córner al primer palo fue rematado de primera por el defensor Gonzalo Escudero, con una volea incómoda que llegó dócil a las manos del guardameta Manuel Vicentini.

Escudero fue protagonista de una jugada peligrosa en su propia área, a los 26 minutos, cuando intentó despejar un centro rival con un cabezazo hacia atrás, que descolocó a Cambeses y estuvo a centímetros de convertirse en un gol en contra.

Solo pasó un minuto para que el extremo Ramiro Heranndes controle con el pecho una pelota bombeada de Lucas Passerini y saque un remate cruzado de rastrón, que el arquero de Racing pudo desviar al córner, con un movimiento que involucró su mano y pie izquierdos.

A los 32 minutos Zelarayán pudo recibir en zona de peligro por primera vez y sacó un bombazo rápido de volea desde la frontal del área, que tuvo potencia pero no precisión: fue directo a las manos de Cambeses.

Belgrano pudo hacer notar su superioridad durante la segunda mitad del primer tiempo a los 40 minutos, con una pared perfecta entre Zelarayán y Passerini, en la puerta del área, para que el enganche cruce un zurdazo rasante preciso, que pegó en el palo antes de cruzar la línea de gol.

Ya en la segunda parte, a los ocho minutos, Adrián “Maravilla” Martínez aguantó la marca rival y habilitó con el pecho a Tomás Conechny, que pudo definir de tijera con un tiro que picó y se fue cerca del segundo palo.

En 14 minutos, una nueva pelota desde la derecha habilitó a Conechny, del lateral Ezequiel Cannavo, aunque el cabezazo de pique al suelo del delantero no superó la estirada de Vicentini.

El “Pirata” tuvo su primer remate de la segunda parte cuando iban 19 minutos, con un tiro libre cercano al borde del área del que se hizo cargo el volante Franco “Mudo” Vázquez, que no fue esquinado y fue embolsado por el arquero surgido de las inferiores de Banfield.

Conechny volvió a ser la llave del peligro de la “Academia” a los 21 minutos, cuando se quedó con una pelota que el defensor Alexis Maldonado no pudo despejar dentro del área y sacudió de volea, pero su tiro se fue ancho al darle con la cara externa del pie zurdo.

La polémica se instaló en Avellaneda a los 25 minutos de la segunda parte, cuando un gol del volante Emiliano Rigoni fue anulado por un muy leve contacto de Zelarayán sobre el mediocampista Matías Zaracho.

En 41 minutos de la segunda parte, el delantero Lautaro Gutiérrez levantó un pase dentro del área rival para que Zelarayán defina por encima de la salida de Cambeses, con un tiro que se fue muy cerca del segundo poste.

Solo dos minutos después, el enganche que representa a la Selección armenia devolvió las gentilezas y dejó mano a mano a Gutiérrez, que quiso cruzar un derechazo pero no pudo superar al arquero rival, de gran noche a pesar de la derrota.

En tiempo cumplido, Cambeses dejó una gran doble atajada al tirarse a los pies de Velázquez para evitar su corrida por izquierda y, en el rebote, logró achicar los espacios para detener el remate del volante Santiago Longo.

Además del gran partido de Cambeses, el arco opuesto también estuvo muy bien defendido: en el segundo minuto de descuento, un centro atrás habilitó el remate de primera de “Maravilla” Martínez, que Vicentini contuvo volviendo sobre sus pasos, sobre su palo derecho, con una reacción muy destacada.

Los dirigidos por Zielinski repitieron la fórmula goleadora en el quinto minuto de descuento, para cerrar el partido: una pared entre el “Mudo” Vázquez y Zelarayán permitió que el mediocampista con paso por el fútbol italiano defina con efecto al primer palo, para llevarse un triunfo memorable a Barrio Alberdi.

Agencia Noticias Argentinas.