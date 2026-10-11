El día que cayó una avioneta y murieron todos sus ocupantes

El viernes 6 de julio de 1979, poco después de las 17, el avión Cessna de la Gobernación de San Luis se precipitó al suelo en un accidente en el que murieron todos sus ocupantes. En la nota que publicó El Diario de la República se pueden ver los restos del avión y, entre los hierros retorcidos, los cuerpos sin vida de las víctimas.

La caída se produjo en el cerro El Lince al parecer debido a la espesa niebla que envolvía la zona del trágico hecho. Hasta allí el juez que intervino en la causa fue para buscar las razones del siniestro.

Las víctimas fueron identificadas como Oscar Renato Cicarelli, piloto del aparato, oficial aeronáutico de la Gobernación de San Luis; su esposa Lidia de Cicarelli, de 48 años; su hijo Ernesto Cicarelli, de 14 años, Yolanda de Fabro –esposa del otro piloto de la Gobernación- y su hija Mónica Fabro, 13 años. La familia Cicarelli se domiciliaba en Hipólito Yrigoyen 353 de la ciudad de San Luis.

El aparato había despegado del Aeropuerto de San Luis, con destino a la ciudad de Córdoba.