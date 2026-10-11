  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

15°SAN LUIS - Domingo 11 de Octubre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

15°SAN LUIS - Domingo 11 de Octubre de 2026

EN VIVO

En blanco y negro

El día que cayó una avioneta y murieron todos sus ocupantes

En el invierno de 1979, un avión de la Gobernación se precipitó en el barrio El Lince y los cinco ocupantes fallecieron en el instante. Primera entrega de una nueva sección de El Diario que recordará hechos históricos de la provincia. 

Por redacción
| Hace 2 horas

El viernes 6 de julio de 1979, poco después de las 17, el avión Cessna de la Gobernación de San Luis se precipitó al suelo en un accidente en el que murieron todos sus ocupantes. En la nota que publicó El Diario de la República se pueden ver los restos del avión y, entre los hierros retorcidos, los cuerpos sin vida de las víctimas.

 

 

La caída se produjo en el cerro El Lince al parecer debido a la espesa niebla que envolvía la zona del trágico hecho. Hasta allí el juez que intervino en la causa fue para buscar las razones del siniestro.

 

 

Las víctimas fueron identificadas como Oscar Renato Cicarelli, piloto del aparato, oficial aeronáutico de la Gobernación de San Luis; su esposa Lidia de Cicarelli, de 48 años; su hijo Ernesto Cicarelli, de 14 años, Yolanda de Fabro –esposa del otro piloto de la Gobernación- y su hija Mónica Fabro, 13 años. La familia Cicarelli se domiciliaba en Hipólito Yrigoyen 353 de la ciudad de San Luis.

 

 

El aparato había despegado del Aeropuerto de San Luis, con destino a la ciudad de Córdoba.

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

    Más Noticias

    Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo