La inflación se aceleró al 1,9% en septiembre y acumuló 33,4% en doce meses

Los alimentos, los más afectados por las fluctuaciones. Foto: NA.

La inflación de septiembre se aceleró al 1,9% y acumuló una variación de 33,4% con respecto al mismo mes del año anterior.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 fue de 23,6%.

Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica marzo (3,4%).

Tanto la Fundación Libertad y Progreso como EcoGo y Analytica habían pronosticado un IPC del 2% para el noveno mes. En tanto, Equilibra calculaba una inflación del 2,1% mientras que C&T Asesores Económicos fue la más optimista, señalando que el costo de vida tuvo un alza del 1,9%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, preveía que la inflación de septiembre estaba en 1,9%, y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 30,3%.

Radiografía de los rubros

El rubro de alimentos fue uno de los que presionó en la suba general de la inflación.

Del total de las doce divisiones, cinco finalizaron por encima del IPC. La de mayor variación fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,1%), seguida de Educación (3%).

Un escalón debajo estuvieron Comunicación y Salud, con 2,5% y 2,4% respectivamente, y en último lugar Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%).

En la misma línea que el IPC de septiembre estuvieron Bienes y servicios varios y Recreación y cultura (ambos con 1,9%).

Le siguió Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,6%), Transporte (1,5%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%) y Prendas de vestir y calzado (1,4%). En último lugar quedó el rubro de Restaurantes y hoteles (1,1%).

Qué se espera para octubre

Las primeras mediciones para el décimo mes del año posicionan a la inflación, nuevamente, en el sendero del 2%.

Para LCG, en los primeros días de octubre la suba de precios de los alimentos fue de 0,5%. Esta variación mantuvo una dinámica alcista en el valor de los insumos básicos de alimentación y, en las últimas cuatro semanas, el salto promedio para esta consultora es de 4,3%.

Los principales aumentos se dieron en bebidas (1,1%), panificados (0,7%), carnes (0,6%), azúcar (0,3%), huevos (0,3%), aceites (0,2%), frutas (0,2%) y verduras (0,2%).

En tanto, Analytica informó que, de acuerdo con la canasta de productos que evalúa, la suba del precio de los alimentos en el inicio de octubre fue de 0,8%. En base a esta medición, en las últimas cuatro semanas el aumento de precios es de 2,8%.

Los aumentos más importantes se dieron en verduras (2,4%), panificados (0,8%), café (0,8%) y carnes (0,7%).

A estos ajustes de los precios de los alimentos aún se les deben sumar las subas de los servicios públicos.

NA/Redacción.