La inflación de junio fue del 1,9% y acumuló 33,5% en doce meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de junio fue del 1,9%, acumulando un 33,5% en los últimos doce meses. Si bien el Gobierno y sectores financieros celebran el indicador más bajo en diez meses —alcanzando una cifra similar a la de agosto de 2025—, la calma en las góndolas es el síntoma de una economía paralizada.



Detrás de la caída del Índice de Precios al Consumidor (IPC) no hay un aumento del bienestar, sino una pérdida del poder adquisitivo: la gente cada vez tiene menos dinero para gastar.



Estabilidad de precios sobre un consumo destruído



El panorama social dista mucho del optimismo que intenta transmitir el oficialismo. La falta de puestos de trabajo genuinos y la alarmante precarización obligan a una porción cada vez mayor de la población a recurrir al pluriempleo para poder cubrir las necesidades básicas antes de que termine el mes.



Mientras el IPC núcleo bajó al 1,6%, los servicios regulados esenciales como las tarifas de electricidad y el transporte público subieron un 2,4%, golpeando de forma directa los bolsillos fijos. La aparente desaceleración es vista por diversos analistas no como un éxito de producción, sino como el resultado de una recesión que congela la demanda a la fuerza.



Tarifas e invierno presionan el bolsillo



La llegada del invierno dejó su marca en el índice general: los servicios turísticos y de esparcimiento empujaron el rubro Recreación y cultura a un 4,2%, mientras que los gastos en Vivienda, agua y combustibles promediaron un 3,3%.



Alimentos y bebidas cerró en 1,3% mensual, no por abundancia, sino por el freno total en las compras cotidianas de las familias.



A pesar de que economistas advierten que lo crucial será evaluar si este nivel menor al 2% es sostenible en el tiempo, el enfoque del Ministerio de Economía parece distanciado de la crisis laboral.



Con la mira puesta en el programa financiero 2026-2027 para el pago de deudas externas sin asistencia internacional, el relato oficial intenta instalar que la inflación dejó de ser un problema, ignorando la brutal realidad de los trabajadores que no logran llegar a fin de mes.



Con datos de NA/Redacción.

