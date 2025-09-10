Más allá del 1,9%: el mapa de los aumentos en agosto

La división de precios estacionales mostró una caída del 0,8%. Foto: Perfil.

El Indec publicó los datos de la inflación de agosto. Volvió a ser del 1,9%, igual que en julio. Una serie de ajustes en los precios regulados por el Gobierno explican la mayor parte de los incrementos, mientras que aspectos estacionales impulsaron la baja.



La división de precios regulados, evidenció una suba del 2,7% en el octavo mes del año, contra un 2,3% del mes previo. En este sentido, el rubro que más aumentos de precios arrojó fue el de Transporte (+3,6%), a raíz de los guarismos en combustibles.



Otros segmentos que treparon encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fueron Bebidas Alcohólicas y tabaco (+3,6%), Restaurantes y hoteles (+3,4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,7%), Educación (+2,2%) y Comunicación (+1,9%).

Los precios estacionales cayeron pero trepó la inflación núcleo



Abajo del promedio subieron Salud (+1,7%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (+0,9%), Recreación y cultura (+0,5%).



Prendas de vestir y calzado arrojó una variación negativa (-0,3%), en el marco del cambio de estación y la apertura comercial.



La división de precios estacionales mostró una caída del 0,8%. Asimismo, la inflación núcleo, que no tiene en cuenta ni factores estacionales ni precios regulados, se aceleró desde el 1,5% al 2%.



Ámbito Financiero/Redacción.