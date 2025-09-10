  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

17°SAN LUIS - Miércoles 10 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

17°SAN LUIS - Miércoles 10 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Economía

Más allá del 1,9%: el mapa de los aumentos en agosto

El Índice de Precios al Consumidor subió en la misma proporción que en julio. Ajustes en precios regulados explican la presión sobre el alza. 

Por redacción
| Hace 3 horas
La división de precios estacionales mostró una caída del 0,8%. Foto: Perfil.

El Indec publicó los datos de la inflación de agosto. Volvió a ser del 1,9%, igual que en julio. Una serie de ajustes en los precios regulados por el Gobierno explican la mayor parte de los incrementos, mientras que aspectos estacionales impulsaron la baja. 

 


La división de precios regulados, evidenció una suba del 2,7% en el octavo mes del año, contra un 2,3% del mes previo. En este sentido, el rubro que más aumentos de precios arrojó fue el de Transporte (+3,6%), a raíz de los guarismos en combustibles. 

 


Otros segmentos que treparon encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fueron Bebidas Alcohólicas y tabaco (+3,6%), Restaurantes y hoteles (+3,4%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,7%), Educación (+2,2%) y Comunicación (+1,9%). 

 

 

Los precios estacionales cayeron pero trepó la inflación núcleo

 


Abajo del promedio subieron Salud (+1,7%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,4%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (+0,9%), Recreación y cultura (+0,5%). 

 


Prendas de vestir y calzado arrojó una variación negativa (-0,3%), en el marco del cambio de estación y la apertura comercial.

 


La división de precios estacionales mostró una caída del 0,8%. Asimismo, la inflación núcleo, que no tiene en cuenta ni factores estacionales ni precios regulados, se aceleró desde el 1,5% al 2%.

 


Ámbito Financiero/Redacción.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo