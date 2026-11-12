El costo de vida subió 2,2% en octubre y superó las proyecciones del mercado

Las familias están cada vez más asfixiadas frente a los vaivenes de la economía y la falta de empleo. Foto: NA.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en octubre un incremento del 2,2%, lo que representa una aceleración de 0,3 puntos porcentuales en comparación con la medición de septiembre y ubica al décimo mes como el cuarto registro más elevado del año.

De acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación acumulada durante los primeros diez meses de 2026 alcanzó el 26,3%, mientras que la variación interanual trepó al 33,1%.

El resultado final terminó ubicándose por encima de los pronósticos de las consultoras privadas y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, que aguardaban una cifra de entre 1,8% y 2,1%.

Esta dinámica confirma la oscilación mensual iniciada en julio (2,1%), período en el cual los precios alternaron subas y bajas entre un piso del 1,7% en agosto y un techo del 3,4% en marzo. Al desagregar el comportamiento por categorías, los bienes y servicios estacionales lideraron los aumentos con un salto del 5,5% —traccionado por verduras, tubérculos y legumbres—, seguidos por los precios regulados con el 2,9% por los ajustes en gas y combustibles.

En contrapartida, el IPC núcleo se ubicó en el 1,5%, impulsado principalmente por alquileres y restaurantes. Para Joaquín Aranguiz, economista de Fundación Libertad, el proceso desinflacionario de fondo continúa de la mano del componente núcleo, aunque advirtió que la inercia aún no logra quebrarse por completo.

En el análisis por divisiones, tres rubros superaron el promedio general: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó el ranking con el 4,2% debido al impacto de las tarifas del gas; seguida por Recreación y cultura (3,3%) y Bienes y servicios varios (2,3%).

En el mismo nivel general se situó Prendas de vestir y calzado (2,2%), mientras que por debajo quedaron Transporte (2,1%), Comunicación (2%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2%). Con subas inferiores a los dos puntos cerraron Salud (1,8%), Restaurantes y hoteles (1,5%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%), Educación (1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%). Según Aranguiz, las alzas combinadas en alimentos y servicios básicos explicaron casi la mitad del índice mensual.

El dato nacional también estuvo por encima del indicador de la Ciudad de Buenos Aires, que funcionó como antesala con una suba del 1,9% en octubre, acumulando 26,1% en el año y 32,5% interanual. En el ámbito porteño, el 63% de la variación fue explicada por los incrementos en vivienda y servicios públicos (2,2%), alimentos (2,2%), salud (2,2%) y restaurantes (1,6%).

Respecto a las estimaciones previas, firmas como Libertad y Progreso y Equilibra habían proyectado un 1,8% —en línea con el REM—, C&T y Analytica calcularon un 1,9%, y EcoGo fue la más cercana con un 2,1%. En este escenario de tasas y precios, el director de Bitso para Sudamérica, Julián Colombo, señaló que los ahorristas deben evaluar sus rendimientos según el destino de sus fondos: comparando contra la inflación si gastarán en pesos, o midiendo el poder de compra en dólares al cierre del mes.

Tras conocerse la estadística oficial, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a analizar el desempeño de los precios y puso el foco en la desaceleración de la inflación núcleo. El funcionario destacó que el 1,5% alcanzado por este componente constituye el registro más bajo desde julio de 2025 y subrayó que, exceptuando ese mes, no se observaba un nivel tan reducido desde enero de 2018, al igual que su media móvil trimestral.

Finalmente, Caputo atribuyó el repunte del índice general al impacto puntual de las modificaciones aplicadas en el Régimen de Zona Fría, que incidieron de manera directa sobre las boletas de gas en el rubro vivienda.

Más allá de las apreciaciones y declaraciones, la realidad es que las familias sufren el impacto de los vaivenes económicos y la falta de empleo, bajo una asfixia interminable.

NA/Redacción.