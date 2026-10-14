ChangoMâs te propone diferentes ideas y ofertas especiales para regalar a mamá
Hasta el 19 de octubre la cadena de retail ofrece una gran variedad de opciones de regalos en indumentaria, bazar, pequeño electro y fragancias con descuentos especiales, financiación y promociones bancarias exclusivas, en todas las sucursales del país y en www.MasOnline.com.ar.
Con motivo de la cercanía del Día de la Madre, ChangoMâs presenta una amplia variedad de opciones de regalos y descuentos de hasta el 60% para sorprender a las madres en su día.
La propuesta abarca categorías como indumentaria, bazar, pequeño electrodoméstico y fragancias, combinando ofertas especiales con financiación y promociones bancarias exclusivas.
Los clientes que se acerquen a las sucursales de ChangoMâs o compren a través de www.MasOnline.com.ar podrán acceder a las siguientes oportunidades de ahorro:
- Belleza y cuidado personal: Hasta 30% de descuento en la compra de secadores, planchitas, cepillos de pelo y depilación. También, 4 cuotas sin interés en la compra de fragancias seleccionadas.
- Hogar y electrodomésticos: Hasta 30% de descuento en productos seleccionados de pequeño electro de cocina y hogar.
- Indumentaria y calzado: Hasta 60% de descuento en calzados, 50% de ahorro en medias y ropa interior, y hasta 30% en indumentaria seleccionada.
A través de esta iniciativa, ChangoMâs y www.MasOnline.com.ar ofrecen alternativas integrales en un solo lugar, permitiendo a los consumidores encontrar opciones que se ajusten a sus necesidades y presupuestos.
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