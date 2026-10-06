Quines: detuvieron a Emiliano Gatica por la muerte de un hombre hallado en un canal
El detenido tiene 36 años. La víctima, de 42, fue encontrada el sábado en el canal revestido, a la altura de San Miguel.
Por redacción
| Hace 3 horas
La Policía detuvo en Quines a Emiliano Gatica, de 36 años, en el marco de la investigación por el presunto homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado el pasado sábado en el canal revestido, a la altura de San Miguel.
El procedimiento se realizó en calle Moreno, entre Malvinas Argentinas y 7 de Septiembre. Gatica es oriundo de Quines.
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