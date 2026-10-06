  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

19°SAN LUIS - Miércoles 07 de Octubre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

19°SAN LUIS - Miércoles 07 de Octubre de 2026

EN VIVO

Sería el autor del disparo

Quines: detuvieron a Emiliano Gatica por la muerte de un hombre hallado en un canal

El detenido tiene 36 años. La víctima, de 42, fue encontrada el sábado en el canal revestido, a la altura de San Miguel.

Por redacción
| Hace 3 horas

La Policía detuvo en Quines a Emiliano Gatica, de 36 años, en el marco de la investigación por el presunto homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado el pasado sábado en el canal revestido, a la altura de San Miguel.

 

 

El procedimiento se realizó en calle Moreno, entre Malvinas Argentinas y 7 de Septiembre. Gatica es oriundo de Quines.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo