Concejales de Villa de Merlo piden suspender la reforma constitucional

Tras la aprobación con media sanción en el Senado provincial, la reforma parcial de la Constitución de San Luis genera fuertes repercusiones. Los concejales Lucía Miranda (PJ), Daniel Orué (Socialismo Merlino) y Ana Laura Ferrarotti (Colectivo Comechingones) presentaron ante el Concejo Deliberante de Villa de Merlo un Pedido de Comunicación dirigido a la Cámara de Diputados, solicitando formalmente la suspensión del trámite legislativo.

La iniciativa busca frenar el avance del proyecto hasta tanto no se garantice un proceso participativo formal que incluya audiencias públicas con la intervención activa de municipios, casas de altos estudios, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones sociales y vecinos de la provincia.

El proyecto promovido por el Gobierno provincial contempla la modificación de 23 artículos, la suma de otros 23 y la creación de cuatro nuevos capítulos. De ser aprobado también por la Cámara Baja, no implicará la reforma automática del texto constitucional, sino la convocatoria a una Convención Constituyente de 52 integrantes elegidos por voto popular, quienes delimitarán los cambios finales dentro del temario habilitado por la ley.

Entre las reformas de mayor impacto institucional, se propone erradicar la renovación legislativa y municipal por mitades cada dos años, pasando a elecciones integrales cada cuatro años en simultáneo con la fórmula a la Gobernación. Para empalmar los calendarios, se prevé una cláusula transitoria que prorrogaría hasta 2031 los mandatos de las autoridades electas en 2025.

Los ediles merlinos advierten que la iniciativa trastoca la dinámica de representación política y los contrapesos institucionales, señalando además que cualquier reforma con impacto local debe ser consensuada con los distritos municipales.

La concejala Lucía Miranda enfatizó su rechazo a la tramitación actual de la medida, insistiendo en que un cambio de tal envergadura debe apoyarse en el consenso y la participación ciudadana. El Pedido de Comunicación de los tres ediles ingresará para su tratamiento en la próxima sesión ordinaria del cuerpo deliberativo merlino.