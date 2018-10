Apuntan a ampliar la red de 4G en toda la provincia

Con la intención de impulsar el despliegue de la red 4G en San Luis, el estado provincial firmó un acuerdo con Torresec Argentina, una empresa que se dedica a montar la infraestructura para que luego las compañías telefónicas instalen las antenas con esa tecnología de comunicación, facilitándoles la inversión. Estiman que en dos meses estarán instaladas las primeras torres.

Uno de los pilares del gobierno provincial es la innovación en el campo de la tecnología y las comunicaciones. Sin embargo, los puntanos actualmente tienen poco acceso al 4G, un campo en donde el Estado no puede accionar directamente. Pero el Ejecutivo no quiere quedarse de brazos cruzados y busca allanar el camino para que las empresas telefónicas opten por instalar sus antenas en la provincia, y por eso concretó la firma del convenio.

"En el mundo, para dar comunicación, se ha dividido el trabajo entre las telefónicas y las torreras. Estas últimas son solicitadas por las de comunicación (en nuestro caso Movistar, Claro y Personal), para que coloquen la torre,la energía eléctrica y todo lo necesario para que ellos instalen la antena de 4G", explicó Alicia Bañuelos, ministra de Ciencia y Tecnología de San Luis.

En estos casos, las torreras buscan cerrar convenios con los estados provinciales para que las telefónicas puedan contratar la instalación de una torre. En el Ministerio señalaron que el Estado de San Luis cobrará un alquiler por el uso de la infraestructura, y que se les exigirá requisitos relacionados con la seguridad.

El gerente general de Torresec Argentina, Cristian Panizzi, indicó: “Nosotros somos los que proveemos las infraestructuras a las operadoras de telefonía celular para que ellos instalen sus equipos y puedan tener mayor cobertura y mayor capacidad. Cada vez se necesita más cantidad de antenas para que más cantidad de equipos puedan estar conectados”.

"El Gobierno de la Provincia no puede accionar sobre las compañías telefónicas porque el espectro radioeléctrico le corresponde al gobierno nacional. Lo que nosotros queremos hacer es favorecer el despliegue de 4G en la provincia, y cuando venga el 5G, que también sea bueno. Con lo cual vamos a hacer los convenios que correspondan con las torreras, para que ofrezcan el servicio a las telefónicas", indicó Bañuelos, quien dijo que hay otras compañías que están interesadas en hacer acuerdos similares con San Luis.





Bañuelos junto a Panizzi, el gerente de Torresec,



Con esta estructura, buscan acercar a las empresas de comunicación. Explicaron que una vez que este paso se concrete, precisarán las ubicaciones más convenientes para el despliegue de la red. Será la responsabilidad del Gobierno hacer el análisis de los sitios elegidos. En caso de aprobarse, se firmará un convenio para cada uno de los emplazamientos. La ministra adelantó que también podrán hacer uso de la red de fibra óptica provincial, aunque en ese caso el Estado también cobrará el servicio.

Así está todo dado para que las compañías decidan colocar las antenas en San Luis. Sin embargo, quien también es rectora de la Universidad de La Punta (ULP), fue cautelosa por el difícil momento económico que vive el país. "Los avances en la red van a depender de las telefónicas. Hay un plan de despliegue que dice que para el 2020 debería haber llegado el 4G a todas las localidades de más de 500 habitantes. Están retrasados, pero nosotros no podemos actuar directamente, porque las licitaciones las hizo el gobierno nacional. Lo que sí podemos es facilitar lo máximo posible para que las empresas lo hagan. Si lo van a hacer o no, es algo difícil de saber dado el difícil momento económico que transita el país. Todos queremos que así sea, y por eso les estamos dando todas las facilidades".

Luego amplió sobre la causa de por qué hay mejor internet en zonas con más habitantes: "Ellos tratan de hacer el despliegue de 4G en los lugares donde hay más personas, porque ganan más plata y les rinde más. Por ejemplo, si tienen posibilidad de ubicar una torre en La Carolina o en un barrio de Capital Federal, no lo dudan y lo hacen en Buenos Aires".