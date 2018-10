Del Potro enfermo y con tos, ganó y pasó de ronda en el torneo de Shanghai

Juan Martín Del Potro logró salir victorioso en la segunda ronda del Masters 1000 de la ciudad china, Shanghai, a pesar de tener un virus de debilitó su rendimiento en la cancha. "No fue fácil para mí jugar hoy, hice lo que pude. No corrí mucho", comentó cuando la tos lo dejaba hablar en la conferencia de prensa posterior al partido.

El tenista argentino le ganó, este miércoles, al francés Richard Gasquet, por 7-5, 7-6. Mañana se enfrentará con Borna Coric, de Croacia, a las 20:30. "Tuve suerte al poder ganar, pero mañana será un día diferente. Si paso una buena noche hoy y tengo una buena recuperación mañana por la mañana, tal vez me sienta un poco mejor para el partido por la noche y poder jugar un mejor tenis", dijo Del Potro.



El domingo pasado su salud no era buena, tras haber perdido la final del Open de China en Pekín confirmó su enfermedad. "Por supuesto, me gustaría encontrarme mejor, primero por mí mismo, y después para poder jugar bien al tenis, pero será difícil ya que no me estoy tomando el tiempo para poder recuperarme al cien por cien", finalizó.

