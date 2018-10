Kick Boxing: "Acero" Cali llega a San Luis

En busca de reclutar talentos del Kick Boxing, el ex campeón mundial, Jorge "Acero" Cali, llega a la provincia para visitar distintas localidades y conseguir luchadores para un gran evento de esta disciplina que tendrá San Luis el próximo 10 de noviembre.

El recorrido de "Acero" comienza hoy en el Valle del Conlara, donde visitará —primero— el Paraje Los Lobos, cerca de las 11 de la mañana; Tilisarao, a partir de las 12:30 y, por último, llegará Merlo.

El domingo encabezará una amplia reunión de gimnasios de San Luis capital, en el Trinquete modelo. “Vamos a seleccionar a los mejores contendientes de artes marciales mixtas y kick boxing de la provincia”, dijo “Acero” Cali y destacó el apoyo del gobierno provincial para la realización del evento.

En todas las localidades, el ex luchador estará seleccionando a los que a su entender estén a la altura de un evento de las características que tendrá el de San Luis.

El 10 de noviembre, el “Ave Fénix” recibirá la 24ª edición Simply The Best, la serie de eventos más importantes del mundo, en el que se pondrán en juego títulos nacionales e internacionales.