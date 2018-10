Rige otra suba del gas, pero aún no se sabe su magnitud

Aunque el Energas anunció un incremento del 35 por ciento promedio para la nueva tarifa del gas a partir del 1º de octubre, todavía no se sabe exactamente cuál será el valor final que tendrá el metro cúbico consumido, ni del cargo fijo que recibirán los usuarios en sus facturas. Pero lo que ya se sabe es que castigará a las categorías de hogares que menos consumen porque el Estado nacional modificó la tarifa social y además dejará sin efecto el descuento que recibían aquellos que ahorraban respecto de igual período del año anterior. Los nuevos valores llegarán con la factura de noviembre.

“Estoy a la espera de los nuevos valores porque el 27 de setiembre se dio a conocer la resolución 166/18 de la Secretaría de Energía que establece un aumento a partir del 1º de octubre con un cuadro tarifario que se explica en un anexo que todavía no existe”, comentó Santiago Lusquiños, presidente de Energía San Luis Sapem. El ente regulador debe resolver el precio del gas para el semestre octubre-marzo y el tipo de cambio a considerar, debido a la falta de acuerdo que existe hoy entre las empresas productoras, el gobierno nacional y las distribuidoras sobre este punto.

Según explicó Lusquiños “el problema que están teniendo es un conflicto entre los productores y las distribuidoras del gas por el valor del dólar. Ambos tienen atados sus precios en esa moneda y los contratos firmados, que están vigentes, tienen un valor de 20 pesos. Pero ahora las ocho empresas productoras están reclamando que se actualice la cotización que hoy tiene la moneda estadounidense (40 pesos). En esa negociación se habría ofrecido que el precio se fije en 31 pesos, pero los productores todavía no aceptaron”.

A Lusquiños le pareció extraño porque según dijo “son pocas las empresas que participan de la industria del gas en Argentina y llama la atención que no puedan ponerse de acuerdo”. Entre las firmas que se dedican a la producción se pueden mencionar a Panamerican Energy, Polipetrol, Pampa Energía, Esso, Shell, Refinor, YPF y la estatal Enarsa, que en los últimos años no registra actividad alguna en la extracción de gas.

En cambio las empresas que distribuyen el fluido en todo el país son doce: Transportadora Gas del Sur, Transportadora Gas del Norte, Gasnor, Gas Natural Ban, Gas NEA, Metrogas, Camuzzi Gas Pampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora Gas Cuyana, Litoral Gas y Redengas.

El ingeniero insistió que “hasta que no tengamos en nuestro poder el nuevo cuadro tarifario no podemos saber exactamente de cuánto será este aumento. Pero a raíz de esta negociación el gobierno nacional se anticipó y autorizó un nuevo incremento para enero del año que viene, de entre el 15 y 20 por ciento que no estaba contemplado. Por eso creo que la actualización del dólar que están pidiendo los productores la verían compensada con esa nueva actualización”. Y recordó que desde que asumió Macri los cuadros tarifarios se actualizaron en abril y octubre de cada año para llegar a fines de 2019 sin subsidios.

El funcionario detalló que “entre abril de este año y abril del 2019 se habrán producido cinco aumentos en la tarifa de gas. Es decir que la factura del próximo invierno llegará con un 80 por ciento más, lo que me parece que es una locura. La verdad es que es un abuso”.

También explicó que como empresa subdistribuidora de gas “nos deja en una situación muy difícil. Porque nosotros compramos y vendemos, pero al reducir la tarifa social, los subsidios y quitar el beneficio del ahorro por menor consumo, todo esto a nosotros de alguna forma nos genera más débitos porque pagamos más y la recaudación no nos beneficia, porque la ganancia y la rentabilidad se la llevan las distribuidoras”.

Adiós a los beneficios

Según dijo el secretario de Energía, Javier Iguacel, cuando anunció este nuevo incremento "esta suba del gas está en línea con los valores analizados en la última audiencia pública donde las empresas esperaban un porcentaje mayor alineado con la devaluación".

Además confirmó un cambio importante para los beneficiarios de la tarifa social, porque a partir de ahora cuando esos hogares superen el consumo base, la cantidad de metros cúbicos excedentes que sean consumidos se pagarán al 100 por ciento de su valor y no al 75 como era hasta ahora.

En la misma resolución de Energía del jueves pasado se habilitó al Enargas a autorizar aumentos de más del 500 por ciento en comparación con igual período del año anterior, a Pymes industriales y comerciales de las categorías P1 y P2. Esa suba se limitaría al 50 por ciento solo para los establecimientos inscriptos en el registro MIPyme.

Iguacel además adelantó que "para el invierno del año que viene estamos preparando las regulaciones para que comience a funcionar la tarifa previsible, también denominada plana. De tal manera que se pague en pesos de manera parecida a este invierno y así darle previsibilidad a la factura". Y aclaró que se eliminó el beneficio del descuento del 10 por ciento para aquellos usuarios que ahorraron consumo respecto del año anterior.