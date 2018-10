Las prepagas volverían a aumentar más del 8% en diciembre

El Gobierno está evaluando autorizar un aumento del 8,5% en las cuotas de la medicina prepaga, que se aplicaría a partir de diciembre próximo, lo que elevaría el incremento anual en ese rubro al 35%.

A lo largo de un año con fuertes ajustes en tarifas de servicios públicos y una inflación anual superior al 40%, los usuarios de las mutuales prepagas deberán ahora afrontar una nueva suba en las cuotas.

El último ajuste que autorizó el Ejecutivo es el que rige desde el 1 de octubre último, oportunidad en que la Superintendencia de Seguros de Salud dio vía libre a una suba del 8% en las cuotas de los distintos planes, según la resolución 1780/2018 del Ministerio de Salud, publicada a fines de agosto en el Boletín Oficial.

Las cuotas de las prepagas crecieron un 27% respecto a diciembre de 2017.



El aumento de octubre se suma a los de febrero (4%), junio (7,5%) y agosto (7,5%), por lo que hasta ahora las cuotas de la medicina prepaga crecieron un 27% respecto de diciembre del año anterior.

Si se toma en cuenta los últimos 12 meses, el ajuste en las cuotas supera el 38%, muy cerca de la evolución del costo de vida en ese período, que llega al 40,5%, según la última medición del INDEC de setiembre último.

Las empresas están reclaman al Gobierno una suba adicional del 20%, fundamentando el pedido en el aumento de la estructura de costos, como consecuencia de la megadevaluación que se inició con la corrida cambiaria de abril.

El aumento del dólar impacta sobre el costo de los medicamentos y de los insumos médicos traídos del exterior, argumentan las empresas.

El director comercial de la empresa Galeno, Juan Funes, dijo que la última autorización de octubre para ajustar la cuota de las prepagas del 8,5% no es suficiente para cubrir los costos médicos inflacionarios.

En declaraciones al portal Ambito.com, el Ejecutivo sostuvo que las empresas del sector ya realizaron el pedido al Gobierno y señaló que "teóricamente a partir de diciembre hay un nuevo aumento del 8,5%".

Fuentes de la Secretaría de Comercio señalaron que aún no entró a ese organismo el pedido formal, pero no descartaron que la Superintendencia de Salud esté evaluando el pedido empresario, para después enviar la solicitud formal a esa dependencia, para cumplir con el requisito legal de su autorización.